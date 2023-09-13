«فيرتوزون» و«توكو» تطلقان منصة تمويل جماعي للأسهم الافتراضية

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت توكو للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، عن شراكة استراتيجية مع شركة فيرتوزون، الشركة المتخصصة في مجال حلول الأعمال وخدمات الشركات بالمنطقة، لإنشاء منصة تمويل جماعي للأسهم الافتراضية، بهدف تعزيز مكانة دبي الريادية في مجال الابتكار المالي بوصفها الوجهة الداعمة بأفضل بيئة أعمال للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو.

وتُعد توكو واحدة من أوائل الشركات التي حصلت على رخصة مزود خدمة الأصول الافتراضية في السوق الكامل بدبي من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي. وتُعتبر توكو المحرك الرمزي الأكثر تطوراً في العالم، حيث تقوم بإنشاء رموز غنية بالبيانات تسهم بفوائد جزئية في أصول العالم الحقيقي.

ومن المقرر أن تؤدي الشراكة مع «فيرتوزون» إلى تحويل عملية تحصيل أموال الأسهم الخاصة في المراحل المبكرة باستخدام تقنية بلوك تشين لتحقيق شفافية معززة وإمكانية الوصول وإتاحة الفرص للمستثمرين والشركات التي تسعى إلى تحصيل الأموال. كما سيكون لدى المستثمرين رؤية ومعلومات وإمكانية أكبر للوصول إلى الأسهم الخاصة لمحافظ استثماراتهم، وتوقع سيولة أكبر. وتوفر توكو وفيرتوزون عبر ترميز عروض الأسهم بالمرحلة المبكرة، إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين.

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