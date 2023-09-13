7 % زيادة الإقبال على مراكز التسوق خلال «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، مؤخراً، عن الاختتام الناجح لحملة «تسوق واربح سيارة» خلال نسخة 2023 من مفاجآت صيف دبي، حيث حققت زيادة في الإقبال بنسبة 7%. وبعد عشرة أسابيع ناجحة، منحت الحملة سيارة نيسان أكس-تريل الفارهة لستة فائزين محظوظين من بين آلاف المشاركين، وهم: وحيدة جاني، وسونو في جاكوب، ونيكيتا، وجايسون رييس، وخالد الجلاف، وديبو جورج.

وجذبت مفاجآت صيف دبي 2023 انتباه المتسوقين المتحمسين لعروض التسوق، حيث ارتقت مفاجآت صيف دبي بالحملات الترويجية هذا العام من خلال العروض الحصرية والخصومات الكبرى للجميع. كما قدمت مجموعة مراكز التسوق في دبي هذا العام تجارب تسوق مميزة للمتسوقين من خلال مراكز التسوق العشرين المشاركة في الحملة الترويجية «تسوق واربح سيارة».

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: «نجحت مجموعة مراكز التسوق في دبي في تقديم تجربة تسوق صيفية رائعة خلال مفاجآت صيف دبي لعام 2023. نحن فخورون بأننا كنا جزءاً من هذا الحدث الذي يجلب الفرح والسعادة للمتسوقين. يعتبر موسم تخفيضات هذا العام شهادة على عزم دبي واستعدادها لتقديم تجارب ترفيهية وتجربة تسوق عالمية المستوى. نود أن نعبر عن امتناننا العميق لشركائنا والمتاجر المشاركة على دعمهم الدائم».

وقالت وحيدة جاني، الفائزة بسيارة نيسان أكس-تريل: «كانت هذه المرة الأولى التي أشارك فيها، ولا أستطيع التعبير عن مدى شعوري بالسعادة لفوزي بالسيارة. إنها حقاً تجربة رائعة، وأنا ممتنة جداً لهذه الفرصة».

وقال جيسون رييس، وهو فائز آخر بسيارة نيسان أكس-تريل: «أشعر بسعادة غامرة وما زلت غير مصدق أنني فزت خلال السحب! بعد مشاركتي في السحوبات من خلال التسوق في دبي آوتليت مول لمدة ثلاث سنوات متتالية، إنه لأمر مجزٍ للغاية أن إصراري قد أتى بثماره أخيراً. أنا ممتن جداً لمجموعة مراكز التسوق في دبي على هذه الفرصة. لقد ألهمني هذا الفوز للمشاركة مرة أخرى العام المقبل على أمل الفوز مرة أخرى».

ومع اختتام مفاجآت صيف دبي 2023، تظل المجموعة ملتزمة بتعزيز تجربة التسوق للمقيمين والزوار في دبي. وتضع المجموعة أنظارها على المستقبل، ووعدت بجلب المزيد من الفرح والخصومات والمفاجآت إلى قطاع التجزئة خلال السنوات القادمة.

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