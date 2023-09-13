حلول «بروج» تدعم قطاع الطاقة في رواندا

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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أعلنت شركة بروج بي ال سي (شركة البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية) عن مساهمتها في دعم قطاع الطاقة في جمهورية رواندا من خلال حلولها المبتكرة والمتميزة «المصنوعة في الإمارات» التي قامت بتزويدها لمحطة توليد طاقة كهربائية باستطاعة 56 ميجاوات تم إنشاؤها على ضفاف بحيرة «كيفو» في رواندا، حيث تم استخدام حلول «بروج» في تصنيع أنابيب فريدة ومميزة من البولي إيثيلين المسبق التركيب لمحطة توليد الطاقة التي ستسهم في تغطية ما يقرب من 25% من احتياجات الطاقة في رواندا التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة.

وتسهم حلول «بروج» في تخفيف مخاطر انبعاث غازات الاحتباس الحراري وحماية البيئة الطبيعية والمجتمعات المحيطة ببحيرة «كيفو» التي يعيش على ضفافها ما يقرب من 30 ألف شخص.

وبالشراكة مع شركة «ايسكو» للصناعات - المزود العالمي لحلول الأنابيب، والاتحاد لصناعة الأنابيب - الشركة الإماراتية الرائدة في تصنيع الأنابيب، تم استخدام مواد «بروج» من فئة BorSafe™ المصنعة بتقنية Borstar من بورياليس لتصنيع أنابيب مقاومة للتآكل والمواد الكيماوية.

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