«الابتكار التكنولوجي» يكشف عن أول مكتبة برمجية مفتوحة المصدر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن معهد الابتكار التكنولوجي؛ مركز الأبحاث العلمية الرائد عالمياً وذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، أن مركز بحوث علم التشفير التابع له أطلق أول مكتبة برمجية مفتوحة المصدر في العالم باسم CryptographicEstimators، المتخصصة في تقدير مستوى أمن نماذج التشفير ما بعد الكمي، بما في ذلك أساليب التبادل الرئيسية وتشفير المفاتيح العامة والتوقيعات الإلكترونية.

ويذكر أن تقديرات التشفير تتم في وقتنا الحاضر بطريقة مخصصة بحيث تنتج نصوص تقدير غير موحدة تقدم نتائج متفاوتة للمشكلات نفسها، ما يشكل عقبة أمام إمكانية التوصل إلى توافق بالآراء حول مدى صعوبة مشكلات التشفير.

وتمثل هذه الخطوة المساهمة الأخيرة لمعهد الابتكار التكنولوجي في مجال أبحاث التشفير، إذ تلبي مكتبة CrytpographicEstimators الحاجة إلى وجود نقطة وصول موثوقة للتقديرات الأمنية، وذلك من خلال دمج التقديرات الحالية وتوفير الأساس لتلك المصممة حديثاً.

وعلى عكس المشاريع المماثلة التي تقيم فئات فردية فقط من تقديرات مستوى الصعوبة، مثل التقديرات القائمة على الشبكات، تهدف المكتبة لتغطية جميع الأسس الآمنة ما بعد الكمية، والتي تشمل حالياً المشكلات متعددة المتغيرات والمشكلات القائمة على الرموز وغيرها.

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