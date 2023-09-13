انضمام 3567 منشأة جديدة لغرفة عجمان خلال النصف الأول

المصدر: (عجمان – وام)

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة عجمان عن انضمام 3567 منشأة جديدة إلى عضويتها خلال النصف الأول. وأكدت الغرفة - في بيان لها - سعيها لتعزيز نجاحها وتحقيق مستهدفاتها للعام 2023 وفق خطتها ورؤيتها الرامية إلى تحقيق الريادة العالمية لضمان استدامة مجتمع أعمال متنامٍ يواكب المستقبل وتأكيد دورها المباشر في نمو معدلات جذب الاستثمارات وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وشهدت العضوية الصناعية في غرفة عجمان نمواً بنسبة 6.9 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع النصف الأول 2022، لتصل أعداد العضوية الصناعية إلى 773 خلال النصف الأول، فيما بلغ معدل نمو العضوية الصناعية في الغرفة خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة ما نسبته 8%، وذلك بسبب حرص الغرفة على جذب الاستثمارات المتخصصة في الصناعات الحديثة.

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