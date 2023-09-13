الحبتور للسيارات تفتتح أحدث صالات عرض «جاك موتورز» في شارع الشيخ زايد

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت شركة الحبتور للسيارات، الموزع الحصري لطرز JAC موتورز على مستوى دولة الإمارات، أحدث صالة عرض لها بشارع الشيخ زايد، وذلك بحضور خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور وسلطان الحبتور، رئيس شركة الحبتور للسيارات.

وتمتد صالة العرض الجديدة والممتدة على مساحة 1800.10 متر مربع، وقال كريم عدنان مقصود، المدير الإداري لشركة الحبتور للسيارات: يُمثل مسار الوكيل العالمي JAC موتورز شهادة رائعة على النمو والابتكار والعزيمة القوية بشكل يتماشى تماماً مع رؤيتنا، وهو ما يجعلنا نواصل التوسع دوماً على مستوى الإمارات.

يَجدُر بالذكر أن صالة العرض الجديدة تقع في موقع استراتيجي بشارع الشيخ زايد، وذلك بالقرب من منطقة القوز الصناعية والواحة مول ومترو دبي، كما تضم فريقاً من المختصين لتسهيل عملية التوصيل، فضلاً عن ميزة التوصيل المجانية لأكبر مركز صيانة في مجمع دبي للاستثمار (DIP). وخلال حفل الافتتاح، اتجهت الأنظار إلى إزاحة الستار عن طراز JAC E30X وهي السيارة الكهربائية التي تعكس من رؤية الوكيل العالمي JAC نحو مستقبل أكثر استدامة.

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