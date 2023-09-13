إطلاق منصة جديدة للمركبات الكهربائية في الإمارات

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مجموعة الفطيم منصة EVLife.ae الرسمية في يوم السيارات الكهربائية العالمي. وتعتبر شركة الفطيم للتنقل الكهربائي شريك الإطلاق لمنصة EVLife.ae التي تتكون من موقع إلكتروني وقنوات تواصل اجتماعي.

وفي الإمارات، لا تزال مبيعات السيارات الكهربائية تمثل فقط 1% من إجمالي مبيعات سوق السيارات، على الرغم من أن الحكومة وضعت هدفاً لتحويل 50% من جميع السيارات إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2050، استراتيجية الإمارات للمركبات الكهربائية ستشهد زيادة سريعة في عدد المركبات الكهربائية على الطرقات ليصل إلى 42،000 مركبة بحلول عام 2030. وبما أن التحول إلى المركبات الكهربائية يتسارع بسرعة كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يمثل حالياً أكثر من 5% من مبيعات السيارات، ويُعتبر ذلك نقطة التحول الرئيسية لاعتمادها على نطاق واسع في 23 دولة رئيسية.

وأظهرت دراسة حديثة أن الإمارات تم تصنيفها في المركز الثامن في مؤشر جاهزية المركبات الكهربائية العالمي لعام 2022 كأول دولة في مجلس التعاون الخليجي في العشرة الأوائل. والإمارات تعتبر من الدول الأقل سعراً في العالم لشحن المركبات الكهربائية، حيث جاءت في المركز الرابع من بين دول العالم وهذا ما يشكل إشارة واعدة للانتقال إلى التنقل المستدام في الدولة.

وقال حسن نيرجز، المدير الإداري لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي: قررنا دعم مبادرة موقع EVLife.ae لأنها ستساعد في سد الفجوة المعلوماتية وتوجيه العملاء لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التحول إلى المركبات الكهربائية وذلك بصفتنا واحدة من أبرز المساهمين في صناعة السيارات في الإمارات، نعتقد أنه من مسؤوليتنا أن نسلط الضوء على طريقة تقدم الصناعة ونقدم معلومات موثوقة لتوجيه التحول الأخضر في الإمارات".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز