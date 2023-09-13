«ليكويديتي جروب» تتوسع في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «ليكويديتي جروب»، الشركة المتخصصة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي المالية وإدارة الأصول التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، اتخاذ خطوة مهمة بتوسيع فريق عملها في أبوظبي.

وذلك كنتيجة طبيعية لما أحرزته الشركة من نمو ملحوظ، حيث تطلق الشركة حملة توظيف استراتيجية لضم 110 موظفين على مستوى العالم، فضلاً عن توظيف ونقل 25 وظيفة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى فريقها في أبوظبي بحلول نهاية العام الجاري.

ويعد مكتب «ليكويديتي جروب» في أبوظبي هو المقر العالمي الأكثر استراتيجية. وبعد توسع أعمال الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية، يضم مكتب الشركة في سوق أبوظبي العالمي اليوم، فريقاً تكنولوجياً متميزاً، بالإضافة إلى نخبة من المدراء التنفيذيين الرئيسيين للشركة.

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