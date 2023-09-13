«الفجيرة الوطني» يعزز استدامة الشركات مع «ليفينج بيزنيس»

المصدر: (الفجيرة - البيان)

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أعلن بنك الفجيرة الوطني عن شراكته مع «ليفينج بيزنيس» للمساهمة في تعزيز ممارسات لعملاء البنك من الشركات عبر تقديم خدمات تدريب شاملة ومتخصصة في هذا القطاع.

وتأتي هذه الشراكة في وقت يواصل خلاله بنك الفجيرة الوطني تركيزه على تبني ممارسات الاستدامة لتكون في قلب عملياته التجارية، وتمكنه من مواصلة دعم عملائه في تحقيق ذلك، وهو ما يعزز من خبرة هذه الشركات في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إضافة إلى أدوات القياس وإعداد التقارير وإصدار الشهادات والتنفيذ.

تم تصميم البرنامج لتمكين الشركات من تحسين نهجها تجاه الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما يقدم لهم جلسات خاصة مع الخبراء لتطوير خارطة طريق، وتحديد المشاريع القابلة للتنفيذ، مع إمكانية التواصل مع الخبراء.

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