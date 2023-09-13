«إعمار العقارية» يستحوذ على %26.8 من سيولة سوق دبي

المصدر: دبي- محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 5.5 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.533 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 3.538 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و689.25 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.37 مليار درهم بختام جلسة أمس توزعت بين 993.3 مليون درهم في سوق أبوظبي و372.9 مليون درهم في سوق دبي.

سجل السوقان إجمالي 21 ألف صفقة شملت 301.39 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 125.66 مليون سهم في سوق دبي و175.73 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4060.95 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.23%، بينما ارتفع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية 1.72%، والعقارات 0.52%، والقطاع المالي 0.18%. وقاد سهما «أمان» و«سلامة» ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 2.7% و2.1% على التوالي، في حين تصدر سهم «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي المالي، واستحوذ السهم على 26.8% من سيولة السوق الإجمالية، مسجلاً سيولة تجاوزت 100 مليون درهم بختام جلسة أمس، مرتفعاً 0.4% ليغلق عند سعر 7.13 دراهم.

وارتفع في سوق دبي المالي بختام جلسة أمس أسهم «الوطنية الدولية القابضة» 2.1%، وديار للتطوير 2%، و«الإمارات ريم للاستثمار» 1.7%، وزاد «الإمارات دبي الوطني» 1.2%، و«مصرف عجمان» 0.86%، و«إعمار للتطوير» 0.46%، و«دبي الإسلامي» 0.18%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 20.7 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 200 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 179.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.38% إلى مستوى 9749.43 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 210.3 ملايين درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 116.5 مليون درهم، ليغلق عند سعر 4.08 دراهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «رابكو للاستثمار» 5.3%، و«أي دي سي كوربوريشن» 4.3%، و«بنك رأس الخيمة الوطني» 4.3%، و«أمريكانا للمطاعم» 4.2%، و«الجرافات البحرية» 2%.

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