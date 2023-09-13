«إكسبو الشارقة» يستعرض خارطة فعالياته خلال «إكسبو إكسبو مينا»

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك مركز إكسبو الشارقة في معرض «إكسبو إكسبو مينا»، أحد أهم الأحداث المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم، الذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع المعارض والمؤتمرات المحليين والدوليين، وأكثر من 80 شركة متخصصة في مجال صناعة المعارض من مختلف دول العالم.

وترأس وفد المركز سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، حيث سلط المركز من خلال منصته في الحدث، الضوء على مقومات قطاع المعارض في إمارة الشارقة وريادتها والتطورات التي يشهدها، إلى جانب أجندة فعالياته التي تضم مجموعة من أهم المعارض والأحداث الإقليمية والدولية التي ينظمها ويستضيفها على مدار العام إلى جانب خبراته وقدراته التنظيمية العالية والتي تمكنه من استقطاب أكثر من 2 مليون و500 ألف زائر سنوياً.

وأكد سيف المدفع، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالمعرض، أهمية قطاع المعارض ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، حيث يقدِّر مجلس صناعة الفعاليات، و«أكسفورد إيكونوميكس»، التأثير الاقتصادي العالمي لصناعة الفعاليات بنحو 1.6 تريليون دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز