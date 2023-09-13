كلية لندن للأعمال تنظم ندوة «استشراف المستقبل: قوة العطاء»

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت كلية لندن للأعمال ندوة بعنوان «استشراف المستقبل: قوة العطاء»، بهدف استطلاع الدور المحوري للعطاء في التصدي للتحديات العالمية الملحة، بمشاركة قادة بارزين في القطاع الخيري من مختلف دول العالم.

واستضاف النقاش التي افتتحه فرانسوا أورتالو ماجنيه عميد كلية لندن للأعمال، بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والممثل الخاص للشركات والأعمال الخيرية في كوب 28؛ وباتيا عوفير، مؤسسة منظمة تحقيق الأماني؛ والسير لويد دورفمان، مؤسس مجموعة ترافيليكس. وناقش المتحدثون الممارسات المختلفة المنتهجة في مجال العطاء حول العالم وأبرزوا أهميته المتنامية باعتباره رأس مال فعال ومؤثر لتسريع الحلول وتوسيع نطاقها من أجل مواجهة قضايا عالمية مثل تغير المناخ.

وتحدث بدر جعفر عن تطور مراحل العمل الخيري من الطرق التقليدية إلى نهج أكثر استراتيجية وتأثيراً، إذ قال: «يكمن الفارق الرئيسي بين العطاء التقليدي والعمل الخيري الاستراتيجي في اعتبار العمل الخيري الاستراتيجي منهجَ عطاءٍ يهدف إلى تحقيق تأثير إيجابي ويركز على النتائج، وهو مبني على التخطيط والتنفيذ المدروس مع المتابعة المستمرة لتحقيق النتائج المرغوبة».

وتناول النقاش أيضاً دور الشركات والأعمال الخيرية في مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية، فأضاف جعفر في هذا الصدد: الذي عين أيضاً ممثلاً خاصاً للشركات والأعمال الخيرية لدى كوب 28: «على الشركات أن تؤمن بأنها محرك قوي للتغيير الإيجابي، إذ من المتوقع خلال الأعوام القليلة المقبلة أن تغدو هي عناصر التغيير الأكثر تأثيراً لصالح القضايا الاجتماعية والبيئية».

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