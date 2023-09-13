«سكاي سكانر»: 94 % من سكان الإمارات عفويون في التخطيط لأسفارهم

المصدر: دبي ـ البيان

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أظهرت نتائج دراسة حديثة أجرتها «سكاي سكانر» بالتعاون مع «وان بول» أن 94% من المسافرين من سكان الإمارات «عفويون» في التخطيط لأسفارهم. وقال 80% من المشاركين في الاستطلاع أنهم أصبحوا أكثر عفوية الآن مما كانوا عليه قبل الجائحة، حيث انعكست مرحلة الإجراءات الاحترازية على رغباتهم باتخاذ قرارات السفر المفاجئ وغير المتوقع ودون أي تخطيط مسبق، وهو يجعل من عفوية السفر حالة مبهجة للمسافرين.

وفي الوقت الذي يتزايد فيه الرغبة في المغامرة، أصبحت العطلات العفوية بمثابة القاعدة الجديدة للسفر، حيث تشير الدراسة إلى أن 60% حجزوا عطلة قبل أقل من أربعة أيام فقط من موعد المغادرة. وإذا كان أحد في حيرة بشأن شراء الهدية لأحبائهم أو أصدقائهم، قال 63% من المشاركين أنهم سيشعرون بالسعادة و23% بالامتنان، إذا فاجأهم أحد أحبائهم بعطلة عفوية.

وفي الوقت الذي يختار معظم المسافرين أزواجهم وشركاءهم لقضاء إجازة عفوية، فقد كشفت الدراسة أن النساء أيضاً يقدن هذه المهمة ويتزايد احتمال قيامهن بمغامرة منفردة بشكل عفوي مقارنة بنظرائهن من الذكور.

وتُظهر بيانات أسعار رحلات سكاي سكانر أن المرونة فيما يتعلق بمكان وزمان السفر هو ما يؤدي إلى الحصول على أفضل الأسعار، ومع البحث عن 80 مليار سعر يومياً، يكشف البحث «استكشف جميع الوجهات» على منصة سكاي سكانر لشهر سبتمبر عن رحلات ذات قيمة كبيرة للسفر من دولة الإمارات مقابل 78 درهماً إلى الكويت، و158 درهماً إلى الأردن، و318 درهماً إلى إيطاليا، أو 365 درهماً إلى اليونان.

ووفقاً لأحدث دراسة أجرتها سكاي سكانر لا يزال لدى سكان دولة الإمارات في المتوسط إجازات مدتها 14 يوماً هذا العام.

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