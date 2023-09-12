2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 453 مبايعة بقيمة 1.38 مليار درهم منها 91 مبايعة للأراضي بقيمة 617.43 مليون درهم و362 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 765.95 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 150 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 40.82 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 187.43 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 17.07 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 36.36 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19.5 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 113.73 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 88.41 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 39.23 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.14 مليار درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 231.86 مليون درهم و134 رهن فلل وشقق بقيمة 908.12 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 295 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 171.5 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 136.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 15.57 مليون درهم.

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