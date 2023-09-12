عائد الإيجار في دبي يقارب ضعف العائد في لندن

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار الشقق في دبي بأكبر وتيرة لها منذ ما يقرب من عقدٍ من الزمان في أغسطس الماضي، وفقاً لتقرير شركة «سي بي آر إي»، الأمريكية العاملة في قطاع العقارات.

وقال تيمور خان، رئيس الأبحاث في شركة CBRE: «مع تقييد القدرة على تحمل التكاليف، يتزايد الطلب على الشقق لأنها تميل إلى أن تكون أرخص بشكل عام، كما أن عائدات الإيجار في دبي أعلى بكثير مما يمكن أن يحصل عليه المستثمرون في لندن أو نيويورك أو هونغ كونغ».

ويبلغ العائد على الشقق في دبي حيث لا يتم فرض ضريبة على دخل الإيجار 7.34%، وفقاً لـCBRE.

وبالمقارنة، يبلغ متوسط العائد في لندن 4.18%، وفي وسط لندن الرئيسي فهو أقل من ذلك بنسبة 3.6%.

وبحسب بلومبرغ التي نقلت عن تقرير «سي بي آر إي» فإن ارتفاع أسعار الشقق في دبي أدى إلى توسيع نطاق انتعاش العقارات الذي حول المدينة إلى واحدة من أهم أسواق الإسكان في العالم.

وأضاف موقع بلومبرغ: «ازدهار الإسكان في المدينة، والذي كان مدفوعاً إلى حد كبير حتى الآن بمنازل الأسرة الواحدة الكبيرة، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق التي تشكل حوالي 85٪ من المعروض من المساكن في دبي التي تعتبر مركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط».

وبحسب التقرير فإن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 20% في المتوسط خلال 2023 حتى أغسطس، وهو ما يمثل أفضل أداء منذ نوفمبر 2014، وفقاً للشركة العقارية.

وتجاوزت المكاسب الزيادات في الأسعار بنسبة 17.3% للفيلا.

تدفق

ويأتي انتعاش العقارات في دبي، مدفوعاً بتدفق الوافدين الجدد – من أصحاب الملايين والمصرفيين الذين ينتقلون من آسيا إلى الأثرياء الروس الذين يسعون لحماية الأصول.

كما أدخلت الحكومة سلسلة من الإصلاحات، وخففت قوانين التأشيرات وأدخلت تأشيرات للباحثين عن عمل والعاملين لحسابهم الخاص.

ولا يزال متوسط أسعار الشقق أقل بنسبة 9.6% عن الذروة التي بلغها في عام 2014، في حين أن أسعار المنازل الأكبر حجماً أعلى بنسبة 8.7%، وفقاً لشركة سي بي آر إي.

وقالت شركة تقييم العقارات والأبحاث، ValuStrat، التي تقول إن بياناتها تعتمد على سلة ثابتة من العقارات التي تمثل السوق، إن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 10٪ في المتوسط في العام حتى أغسطس.

وتحققت أكبر المكاسب السنوية في جزيرة نخلة جميرا الصناعية، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار الخمس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز