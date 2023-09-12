12 مليار درهم ودائع مصرفية بالإمارات في يوليو

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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ارتفعت الودائع المصرفية في الإمارات بمقدار 12 مليار درهم وبنسبة 0.5% من 2.381 تريليون درهم في يونيو الماضي إلى 2.393 تريليون درهم في يوليو المنقضي، استنادا لزيادة ودائع لمقيمين داخل الدولة.

ورصدت بيانات صادرة عن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بمقدار 8 مليارات درهم وبنسبة 0.2% من 3.873 تريليون درهم في شهر يونيو إلى 3.881 تريليون درهم في شهر يوليو الماضي.

وأفادت بيانات «المركزي» بأن إجمالي الإئتمان المصرفي تراجع بنسبة 0.3% من 1.944 تريليون درهم إلى 1.939 تريليون درهم مع تقلص طفيف في كلا من الإئتمان المحلي والأجنبي.

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