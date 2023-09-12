«بلومبرغ»: 4 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2024

المصدر: دبي - سيد صالح

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توقعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات خلال العام المقبل 4 %، وذلك بحسب نتائج الاستبيان الذي تُجريه الوكالة بصفة دورية، ويُشارك فيه مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين.

وتُعد نسبة النمو المتوقّعة في الناتج المحلي للإمارات خلال العام المقبل، وفقاً لنتائج الاستبيان، أعلى من نسبة النمو المتوقّعة وفقاً للإصدار السابق من الاستبيان، وكانت 3.7 %.

كما توقّع استبيان «بلومبرغ» أن تبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي للإمارات هذا العام 2.8 %، وهو نفس التوقع في الإصدار السابق من الاستبيان. وفيما يخص مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية والتي تشمل الغذاء والكساء ووسائل المواصلات، وهو الأداة الرئيسية لقياس مُعدلات التضخم، فقد توقّع استبيان «بلومبرغ» أن تبلغ هذا العام 3.2 %، ما يعني انخفاضها بالمقارنة مع الإصدار السابق من الاستبيان وكانت 3.4 %. وفيما يخص مؤشر أسعار المستهلك للعام المقبل، توقع الاستبيان أن يتراجع إلى 2.3 %.

يشار إلى أن «بلومبرغ» أجرت هذا الاستبيان خلال الفترة من الأول إلى السابع من سبتمبر الجاري، وبلغ عدد الخبراء المشاركين فيه 15.

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