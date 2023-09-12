3.8 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 3.8 مليارات درهم؛ إذ شهدت الدائرة أمس تسجيل 823 مبايعة بقيمة 3 مليارات درهم، منها 182 مبايعة للأراضي بقيمة 1.67 مليار درهم، و641 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.33 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وتلتها مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وتلتها مبايعة بقيمة 63.8 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 155.9 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 141.29 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 49.56 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة أهم المبايعات، وتلتها مبايعة بقيمة 28.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 113.47 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 32.57 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 40.03 مليون درهم.

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