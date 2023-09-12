«بنك الصين- فرع دبي» يطرح سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار

المصدر: (دبي - البيان)

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طرح «بنك الصين- فرع دبي» أمس سندات خضراء، وفقاً للمعيار الأمريكي «Reg S FRN»، بقيمة 500 مليون دولار، على أن يُستحق سدادها بعد ثلاثة أعوام من الآن، وتحديداً في الـ18 من سبتمبر 2026.

وبحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن سعر الفائدة على هذه السندات تحدد بسعر التمويل الليلي المضمون + 60.

يشار إلى أن وكالة «إس آند بي جلوبال ريتينغ» للتصنيف الائتماني قد صنفت هذه السندات أيضاً، ومنحتها التصنيف الائتماني «A». ويُعد إصدار هذه السندات خفضاً لقيمة برنامج السندات متوسطة الأجل بقيمة إجمالية 40 مليار دولار، التابع لـ«بنك الصين- الفرع الرئيسي».

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