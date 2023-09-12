أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر

المصدر: (لندن - رويترز)

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استقر سعر خام برنت القياسي، أمس، فوق مستوى 90 ​​دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ 10 أشهر، بعدما أعلنت السعودية وروسيا تخفيضات جديدة في إنتاجهما من النفط. وأعلنت الرياض وموسكو الأسبوع الماضي أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام. وطغت تخفيضات الإمدادات على القلق المستمر إزاء النشاط الاقتصادي في الصين. وقال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو إن المشكلات الاقتصادية التي تواجه الصين من المرجح أن يكون لها تأثير محلي أكثر من تأثيرها على الولايات المتحدة. وارتفع خام برنت 19 سنتاً أو 0.21 % إلى 90.84 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين أو 0.02 % إلى 87.49 دولاراً.

ومن شأن بيانات الاقتصاد الكلي المتوقع صدورها هذا الأسبوع أن تحدد ما إذا كان البنكان المركزيان في أوروبا والولايات المتحدة سيواصلان رفع أسعار الفائدة. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس غداً والتي قد تحدد ما إذا كانت أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع. وقال نعيم أسلم، المحلل لدى «زاي كابيتال ماركتس» إن من المرجح أن تؤثر بيانات التضخم على كل شيء بداية من الأسهم مروراً بالعملات الأجنبية والدخل الثابت وحتى أسعار السلع الأولية.

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