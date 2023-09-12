الإمارات تخطط لجمع مليار دولار من طرح سندات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن حكومة الإمارات تخطط لبيع سندات دولارية بموجب المعيار الأمريكي «Reg S/144A»، وذلك في وقت لاحق خلال الشهر الجاري. وأضافت الوكالة أن الحكومة الاتحادية تستهدف جمع مليار دولار على الأقل، كحصيلة لطرح هذه السندات.

وذكرت الوكالة أن الحكومة كلفت بنوك «سيتي جروب»، و«المشرق»، و«جولدمان ساكس»، و«ميزوهو»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«إتش إس بي سي»، و«أبوظبي التجاري»، و«بي إن بي باريبا»، و«أبوظبي الأول» لبيع هذه السندات. يشار إلى أن السندات التي تصدر عن حكومة الإمارات قد نالت أخيراً تصنيفين ائتمانيين مرتفعين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز