ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات أمس، ووفقاً للأسعار التي تم تداولها في الأسواق المحلية، فقد سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» 233.25 درهماً، بينما سجل سعر عيار «غرام 22» مستوى 216.00 درهماً، أما سعر عيار «غرام 21» استقر عند 209 دراهم، وسجل عيار «غرام 18» نحو 179 درهماً.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1927.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1950.80 دولاراً.

ومن المتوقع أن ترسم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس والمقرر نشرها يوم الأربعاء المسار لقرارات الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع الدولار 0.5 بالمئة وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 0.3 بالمئة، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائداً أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.07 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 898.55 دولاراً بعد تراجعه سبعة بالمئة الأسبوع الماضي، كما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1206.21 دولارات.

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