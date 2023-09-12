القطاع الخاص بدبي يواصل نموه للشهر الــ 33 على التوالي

المصدر: دبي - سيد صالح

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واصل القطاع الخاص في دبي تحقيق النمو للشهر الــ 33 على التوالي، بحسب نتائج استبيان مؤشر مديري المشتريات عن أغسطس الماضي، الصادر عن مؤسسة «إس أند بي غلوبال» العالمية.

‏ وسجّلت قراءة المؤشر خلال الشهر الماضي 55.0. وأفادت «إس أند بي» في التقرير المُرفق بنتائج المؤشر بأن القطاع الخاص عبر دبي شهد توسعاً ملحوظاً في أنشطته في أغسطس، مدعوماً بارتفاع تدفقات أوامر الشراء الجديدة وبالطلب القوي. وأوضح التقرير أن هذا التوسع شجع الشركات الخاصة في دبي على زيادة عدد موظفيها على نطاق واسع، الأمر الذي جعل أغسطس الماضي يشهد ثاني أعلى معدل توظيف في القطاع الخاص بدبي، منذ ما يقرب من 8 سنوات، وتحديداً منذ نوفمبر 2015.

ارتفاع الأعمال الجديدة

وأوضح التقرير أن ثمّة عاملاً كانت له مساهمة جوهرية في تحقيق هذا التوسع أغسطس الماضي، وهو أن الشهر شهد ارتفاعاً حاداً آخر في حجم الأعمال الجديدة، وذلك في ظل تداول تقارير عن ارتفاع الطلب من جانب العملاء، تزايد النمو في النشاط السياحي، استمرار الشركات في إتاحة عروض سعرية ترويجية. وفيما يخص أداء القطاعات الرئيسية ضمن القطاع الخاص في اقتصاد دبي خلال أغسطس الماضي، فقد واصل قطاع العقارات الارتفاع القوي في أنشطته.

ورصد التقرير سعياً من جانب الشركات الخاصة في دبي لبناء مخزون البضائع الخاصة بها، مما أدى إلى تراكم المخزون لديها في أغسطس بأعلى مستوى منذ خمسة أشهر.

وأضاف التقرير أن رغبة الشركات الخاصة بزيادة مخزونها، دفعها لمطالبة الموردين بالإسراع في تسليم البضائع، وهو ما أدى بدوره إلى تسجيل انخفاض حاد في متوسطات فترات التسليم في أغسطس. وفي الوقت نفسه، سجّلت الشركات خلال أغسطس ارتفاعاً في الرسوم المستحقة للموردين نظير توريد المواد الخام، مما أدى إلى زيادة حادة في العبء الكُلي للكُلفة.

تفاؤل

واحتفظ مديرو المشتريات لدى الشركات الخاصة في دبي الذين شاركوا في الاستبيان في أغسطس بتفاؤلهم حيال الآفاق المستقبلية لأنشطتهم. وفي واقع الأمر ارتفعت درجة الثقة في المستقبل لدى هؤلاء المديرين خلال أغسطس، بالمقارنة مع يوليو، بل إنها سجّلت ثاني أعلى مستوياتها منذ نحو عامين. ورجّح المديرون أن يعمل التحسن في الأحوال الاقتصادية، نمو النشاط السياحي، والزيادة القوية في حجم الأعمال الجديدة على دعم النمو في أنشطة شركاتهم خلال العام المقبل.

وقال ديفيد أوين، كبير المحللين الاقتصاديين لدى «إس أند بي»، تعليقاً على نتائج المؤشر: «واصل القطاع الخاص بدبي في أغسطس أدائه القوي، الذي يشير إلى تحسن حاد في الظروف التشغيلية. وعلى الرغم من أن التوسع في الأنشطة التجارية بدبي يبدو وقد بلغ ذروته، إلا أنه لا يزال يمضي بوتيرة جيدة متفوقاً على الاتجاه السائد، مدعوماً بتدفقات قوية لطلبات الشراء الجديدة، وأوضاع اقتصادية طيبة».

وأضاف: «تعمل البيانات الأخيرة بشأن مشاعر التفاؤل لدى مسؤولي الشركات الخاصة بدبي، وبشأن التعيين في الوظائف الجديدة بهذه الشركات، على تعزيز هذه النتائج الإيجابية، الأمر الذي يعكس حقيقة مفادها أن هذه الشركات ترى أنه لا زال هناك ثمّة نطاق جيد للتوسع في سوق متنامية. وقد ارتفع مستوى التوظيف في أغسطس بثاني أعلى معدّل له منذ أواخر 2015، بينما واصلت ثقة مسؤولي الشركات الخاصة في آفاق أنشطة شركاتهم على مدى الــ 12 شهراً المقبلة ارتفاعها عن الاتجاه السائد الذي شهدناه على مدى العقد الماضي».

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