وفد حكومي فلبيني يطّلع على تجارب «الصكوك الوطنية»

المصدر: (دبي - البيان)

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استضافت شركة الصكوك الوطنية في الإمارات، أمس، وفداً حكومياً فلبينياً، ضمن زيارته لدولة الإمارات، تعرّف من خلالها على دورها في تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وأفضل الممارسات لدى الصكوك الوطنية والبرامج التي عملت على تطويرها خلال السنوات الأخيرة، وجذبت أكثر من 800 ألف متعامل من الإماراتيين والمقيمين من مختلف الجاليات. وضم الوفد روزاليا دي ليون، وزيرة الخزانة في جمهورية الفلبين، وعريفة علاء مساعد محافظ البنك المركزي الفلبيني، فضلاً عن شخصيات أخرى من مكتب وزارة الخزانة، واستقبلهم محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه الصكوك الوطنية نجاحات متعددة على كافة الصعد، حيث سجلت المجموعة نمواً في المحفظة الاستثمارية لديها بنسب وصلت إلى 9 % لتصل إلى 14 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي قيمة استثمارات المحفظة العقارية في المجموعة 3.5 مليارات درهم، ومن المتوقع أن تصل إلى 5 مليارات درهم في المجموعة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

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