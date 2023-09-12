«سكون» تستحوذ على محفظة تأمين لـ«تشب تيمبست لايف ري انشورانس»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «سكون» الاستحواذ على محفظة التأمينات على الحياة الخاصة بشركة «تشب تيمبست لايف ري انشورانس». وتعكس الاتفاقية التي جرى توقيعها أخيراً استراتيجية «سكون» الرامية إلى أن تكون مرجعاً لمجال التأمين على الحياة على مستوى المنطقة. هذا ولم يجرِ الإفصاح عن البنود المالية للصفقة.

وتخضع عملية نقل المحفظة التي تشمل وثائق التأمين على الحياة المرتبطة بالوحدات ووثائق التأمين على الحياة المتعلقة بالحماية، لموافقة الجهات التنظيمية. ويلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بضمان إجراءات انتقالية مرنة لحاملي الوثائق الحاليين ومواصلة تقديم أفضل الخدمات والنظم التأمينية إليهم، كما يشار إلى أن شروط وأحكام وثائق التأمين الخاصة بالعملاء ستظل كما هي دون أي تغيير.

وقال إيمانويل ديشامب، عضو اللجنة التنفيذية بسكون ورئيس وحدة التأمين على الحياة للأفراد والمدخرات في مكان العمل بالشركة: «هذه الصفقة من شأنها تعزيز مكانتنا في السوق بصورة أفضل، كما أنها تتوافق مع استراتيجيتنا الرامية إلى تسريع وتيرة نمو محفظة التأمين على الحياة لدينا، كما أننا نسعى للاستفادة من أرقى المعايير الدولية التي تطبقها الشركة إضافة إلى قدراتنا الرقمية وذلك لخدمة عملائنا وتعزيز منهجيتنا متعددة القنوات».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز