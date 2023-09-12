«بيورجلاس» العالمية تختار الشارقة لأول مقر إقليمي لإنتاج الزجاج

المصدر: الشارقة - البيان

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اختارت «بيورجلاس؛ الشركة العالمية الرائدة في صناعة الزجاج باستخدام أحدث التكنولوجيا والتقنيات، أن يكون مقرها الإنتاجي الإقليمي الأول في منطقة الصجعة الصناعية بإمارة الشارقة، حيث تمتد منشآتها ومرافقها التشغيلية على مساحة 10 آلاف متر مربع، باستثمار يتجاوز 50 مليون درهم، وطاقة إنتاجية تبلغ 1000 متر مربع يومياً، كما يسهم المصنع في خلق مئات فرص العمل في مراحله الأولى، وذلك بدعم وتسهيل من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).

وتهدف «بيورجلاس»، المتخصصة في صناعة الزجاج المقسى والرقائقي، والتي تأسست عام 2014 في لواندا بأنغولا، إلى توسيع أعمالها في أسواق الدولة والمنطقة والعالم انطلاقاً من إمارة الشارقة، نظراً لما تتمتع به الإمارة من موقع استراتيجي يتوسط إمارات الدولة، وشبكة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وخدمات متطورة لدعم المستثمرين قبل وبعد إطلاق أعمالهم، إلى جانب فرص النمو المدعومة بالطلب المتنامي على منتجات صناعات الزجاج، حيث بلغت نسبة الزيادة في الطلب على الزجاج في أسواق العام الجاري نحو 5 % مقارنة بعام 2022، بينما حققت صناعة الزجاج محلياً نمواً بـ7 % ما يعكس تنامي احتياجات السوق المحلية والعالمية على حد سواء.

وشهد مكتب (استثمر في الشارقة)، برئاسة محمد المشرخ، المدير التنفيذي، وبحضور جواو بيستانا، مدير تطوير الأعمال في بيورجلاس، افتتاح مقر بيورجلاس في مدينة الصجعة الصناعية بالشارقة.

وأكد محمد المشرخ أن المنظومة الداعمة للمستثمرين في تكامل وتطور مستمرين، حيث أصبحت أسواق دولة الإمارات وإمارة الشارقة الأكثر تفضيلاً من قبل المستثمرين، سواء كانوا مستثمرين جدداً أم شركات عريقة، موضحاً أن الاستثمارات طويلة الأجل في الأسواق المحلية تشير إلى البيئة المحفزة لنجاح ونمو الأعمال، وإلى سهولة الوصول إلى أسواق المنطقة والعالم.

وقال جواو بيستانا، إن دولة الإمارات وإمارة الشارقة تشكلان سوقاً حاضنة وداعمة للصناعات بشكل عام ولكل الصناعات المرتبطة بالإنشاءات مثل الزجاج بشكل خاص، نظراً لقوة اقتصاداتها وتطور حركتها العمرانية، التي تستخدم أحدث التقنيات والحلول الزجاجية في إنشاء أبنية أيقونية تتميز بجماليات التصميم الحديث.

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