اقتصادية رأس الخيمة تطلق ملتقى رواد الأعمال الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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تنظم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة برعاية وحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة ملتقى رواد الأعمال 2023 في نسخته الأولى، في 19 سبتمبر الحالي بفندق هيلتون جاردن بمشاركة شركات محلية وإقليمية وعالمية من مختلف القطاعات والمجالات. ويستضيف الملتقى مجموعة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية في مختلف القطاعات والمجالات.

وأكدت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الملتقى يأتي تتويجاً للعديد من اللقاءات والاجتماعات وورشات العمل المثمرة التي عقدتها الإدارة مع مجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته منذ بداية العام، للوقوف على تحدياتهم وجمع بيانات كافية تساعد في دراسة واقع الأعمال وتنميتها في الإمارة.

ويستهدف الملتقى تعزيز بيئة الأعمال من خلال استضافة شريحة واسعة من الشركات والمستثمرين تحت سقف واحد، بحيث يكون بمثابة فرصةٍ لعرض الأعمال وتواصل أصحابها في بيئة أعمال محفزة وواعدة، وبالتالي خلق بيئة حاضنة للمشاريع، ودفع عجلة النمو والتطور التكنولوجي لاقتصاد الإمارة.

وأشارت إلى أن الملتقى ينقسم لقسمين رئيسيين، الأول لفئة المتحدثين الذين تمثلهم 9 شركات كبرى محلية وإقليمية وعالمية، وستقدم هذه الشركات عدداً من الورش والجلسات النقاشية تعرض من خلالها مواضيع اقتصادية وتقنية مختلفة، كمهارات التسويق والإعلام والتوصيل والأجهزة والتقنيات الحديثة وحلول الدفع والخدمات المصرفية وغيرها من المواضيع المتعلقة بالاستثمار وريادة الأعمال.

وتشمل هذه الفئة كلاً من الشركات التالية: سناب تشات وغوغل ونتوورك وفودكس ومكاني وطلبات ونون وباكمان ومصرف الإمارات للتنمية.

ويتمثل القسم الثاني من الملتقى بإتاحة الفرصة أمام الشركات المشاركة ورواد الأعمال للقاء بعضهم البعض وعرض خدماتهم وأعمالهم، مما يسهم بتوطيد العلاقات الاستثمارية في الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويتيح لهم التوصل إلى اتفاقات أو توقيع عقود تسهم بتعزيز أعمالهم.

وأكدت العيان، أن الملتقى يستهدف استقبال أكثر من (200) شركة ناشئة صغيرة ومتوسطة، من مختلف القطاعات والمجالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة ومحلات العطور والأزياء والذهب ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي المرخصين والصيدليات والجمعيات التعاونية والاستهلاكية، بالإضافة إلى أصحاب رخص الغد ورخص فرصة وطلاب الجامعات المقبلين على الدخول في ريادة الأعمال. وأشارت إلى أن الملتقى سيقدم باقات ومميزات وتسهيلات عديدة لقطاع الأعمال في رأس الخيمة يمكن للعديد الاستفادة منها.

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