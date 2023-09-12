«روتانا» تدخل سوق السنغال

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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كشفت شركة روتانا لإدارة الفنادق والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن دخولها سوق السنغال عبر افتتاحها فندق لي زينيت أرجان من روتانا. وسيتم افتتاح الفندق الجديد تحت علامة أرجان للشقق الفندقية من روتانا في مدينة داكار بحلول عام 2026، ليضيف بذلك 150 غرفة جديدة إلى محفظة روتانا العالمية.

وقال مكرم الزير، نائب الرئيس لإدارة التطوير لدى روتانا: «يسرّنا التعاون مع مجموعة إتش إم للتطوير العقاري في خطوتنا الأولى نحو التوسع في منطقة غرب أفريقيا. وتخبّئ السنغال في طياتها إمكانات هائلة عدا عن كونها سوقاً مزدهرةً ورائدةً في تنمية السياحة في القارة الأفريقية.

وقال علي بلال، مدير إدارة مجموعة إتش إم للتطوير: «يشرّفنا التعاون مع روتانا لافتتاح فندق لي زينيت أرجان من روتانا الذي يشكّل جزءاً من أحدث مشاريعنا في السنغال، سيتميّز الفندق بكونه مشروعَ تطوير عقاري أخضر متعدد الاستخدامات يضم مساحات سكنية وتجارية ومكاتب مع مركز تجاري لتلبية جميع متطلبات الضيوف واحتياجاتهم سواء كانت إقامتهم قصيرة أو طويلة».

ويعطي المشروع أهمية قصوى للبيئة، لا سيّما من ناحية الكفاءة التشغيلية والاستدامة، ما سيجعل الفندق وجهة مثالية لمن يبحث عن فندق مستدامٍ وصديقٍ للبيئة سواءَ كان الغرض من السفر العمل أو الترفيه.

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