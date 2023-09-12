«كرايون دايتا»: الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة بقطاعات عدة في الإمارات

المصدر: (دبي- البيان)

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تمضي دولة الإمارات على المسار الصحيح لتسخير الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية لتعزيز مكانتها وجهة عالمية لريادة التحول الرقمي واستشراف المستقبل، بحسب تقرير صادر عن شركة «كرايون دايتا»، الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ومقرها دبي.

وقال «لاكشمي ناراسيمهان»، مدير قسم الحلول والتكنولوجيا لدى «كرايون دايتا»: «تتمتع الإمارات بوضع قوي يؤهلها لاحتلال الريادة على صعيد تبني وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذي يمضي قدماً في مسار إحداث ثورة كبرى في العديد من القطاعات على امتداد دولة الإمارات.

ومن بين القطاعات التي يُرجح أن تكون أكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي هي: قطاع الخدمات المالية لكشف عمليات الاحتيال وإدارة المخاطر وتوفير خدمة عملاء متميزة ومشورة استثمارية، حيث يمكن استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في خلق تجارب شخصية للعملاء المصرفيين، وقطاع الرعاية الصحية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تطوير علاجات طبية جديدة وتشخيص الأمراض بدقة أكبر، وتوفير رعاية شخصية للمرضى، وقطاع التعليم من خلال تخصيص العملية التعليمية وأتمتة المهام مثل التصنيف وتصحيح الاختبارات، وقطاع الخدمات اللوجستية عبر تعزيز سلاسل الإمداد وتحسين كفاءة النقل وخفض التكاليف، وقطاع التصنيع من خلال أتمتة عمليات الإنتاج وتحسين ضبط الجودة وتقليل الهدر».

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