9.8 ملايين زائر لدبي في 7 أشهر بنمو %21.3

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، وجهة مفضلة للسياح الدوليين، مع استقبالها 9.83 ملايين زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو 21.3 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 8.1 ملايين زائر، وبزيادة أكثر من 250 ألف زائر مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة، واصلت فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابتة، حيث وصل معدل إشغال الغرف الفندقية إلى 76% في الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة مع متوسط إشغال 72% خلال نفس الفترة من العام الماضي، و74% متوسط إشغال خلال الفترة المقابلة من عام 2019.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 23.85 مليون ليلة مبيت خلال أول 7 أشهر من 2023 مقابل 21.13 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة من عام 2022 بنسبة نمو 13%، كما أنها تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، مرتفعة بنسبة 32% مقارنة مع 18.09 مليون ليلة مبيت في 2019.

وكشف التقرير الشهر ي أن متوسط إقامة الزائر خلال الفترة بين يناير ويوليو 2023 نحو 3.8 ليال فندقية مقابل 3.4 ليال في الفترة ذاتها من العام 2019.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 508 دراهم مقارنة بـ 538 درهماً في الفترة ذاتها من 2022، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة إلى 388 درهماً مقابل 386 درهماً في 2022، و313 درهماً خلال نفس الفترة من العام 2019.

الطاقة الاستيعابية

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي، 148.7 ألف غرفة فندقية، بنمو 5% مقارنة مع 141 غرفة فندقية في الفترة المقابلة من 2022. وزاد عدد المنشآت الفندقية بنسبة 5% إلى 813 منشأة فندقية بنهاية يوليو 2023، مقابل 774 منشأة في نهاية يوليو 2022.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 189 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 29.5 ألف غرفة فندقية ضمن 275 منشأة فندقية وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.1 ألف شقة ضمن 82 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9% من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 8% من حجم السوق بنحو 12.4 ألف شقة ضمن 111 منشأة.

أسواق

وتصدرت الهند قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي منذ بداية العام حتى يوليو الماضي، مسجلة أكثر من 1.415 مليون زائر بنمو 45% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، تلتها روسيا بنحو 673 ألف زائر بنمو 93%، ثم السعودية بنحو 665 ألف زائر، والمملكة المتحدة بنحو 637 ألف زائر بنمو 12%، ثم جاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بنحو 605 آلاف زائر، والولايات المتحدة في المركز السادس، بنحو 424 ألف زائر بنمو 37%، ثم المانيا بنحو 348 ألف زائر بنمو 52%.

وتصدرت الصين من حيث نسبة نمو عدد الزوار القادمين إلى دبي والتي وصلت إلى 311% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتسجل 328 ألف زائر مقابل 80 ألف زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، ثم إيران في المركز التاسع بنحو 224 ألف زائر، ثم إسرائيل في المركز العاشر بنحو 209 آلاف زائر.

مناطق

وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 19% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي، يليها منطقة جنوب آسيا بنحو 18% من إجمالي عدد الزوار، ثم استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة 16% من مجمل الزوار القادمين إلى دبي، و14% من منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية و13 % من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و8% من دول شمال وجنوب شرق آسيا، وصلت حصة الزوار القادمين من الأمريكيتين 7%، و4% من أفريقيا و2% من القارة الأسترالية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تؤكد على نجاح دبي في المحافظة على جاذبيتها العالمية كوجهة مفضلة للمسافرين، وأنها دائماً في أذهانهم عند اتخاذ قرار السفر، حيث تضمن لهم تقديم كل ما هو جديد ومميز. كما أن الإمارة تحرص على إطلاق حملات تسويقية عالمية للوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة في شتى أنحاء العالم، إلى جانب تنشيط قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، واستضافة فعاليات الأعمال، وإقامة المهرجانات والعروض الترفيهية، وتوثيق العلاقات مع الشركاء والأطراف المعنية.

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