«أدنوك للإمداد» تتسلم 8 منصات بحرية

المصدر: أبوظبي - وام

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استلمت «أدنوك للإمداد والخدمات» ثماني منصات إسناد بحرية ذاتية الرفع والحركة، من خلال شركة «زاخر مارين إنترناشونال» التابعة لها.

وبإضافة المنصات الجديدة، يرتفع عدد المنصات التي تملكها وتشغلها «أدنوك للإمداد والخدمات»، من 31 إلى 39 منصة، ليرتفع حجم أسطول منصاتها بنسبة 25 %.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز حضور «أدنوك للإمداد والخدمات»، ومكانتها كشركة مالكة ومُشغلة لأحد أكبر أساطيل منصات الإسناد ذاتية الرفع والحركة في منطقة الخليج. ويأتي هذا التوسع، بالتزامن مع ارتفاع أسعار تأجير المنصات، بسبب زيادة الطلب على الخدمات البحرية.

وتتضمن المنصات التي تمت إضافتها إلى أسطول الشركة منصتين جديدتين، وأربع منصات مستعملة، إضافة إلى استئجار منصتين جديدتين، سيتم تشغيل إحداهما في السوق العراقي، ما يسهم في تعزيز الحضور الجغرافي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، ويعزز توسعها في أسواق جديدة في المنطقة.

وتتميز منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع والحركة، بقدراتها الفائقة على أداء مهام متعددة، حيث صُممت للاستخدام في عمليات الآبار وصيانتها، إلى جانب توفير المساكن في الحقول البحرية.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، بهذه المناسبة: «يدعم توسّع أسطول منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع والحركة، خدماتنا اللوجستية المتكاملة والمتنامية، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة الطموحة للنمو الذكي، ويمَكّنها من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لعملائها في قطاع الطاقة، وتحقيق قيمة إضافية مستدامة، تعزز دخولها لأسواق جديدة. ونحن ملتزمون باستكشاف المزيد من فرص النمو، وتعزيز القيمة لمساهمي الشركة، وترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية».

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