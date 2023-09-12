500 عارض في «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد الشارقة لاستضافة فعاليات الدورة الـ 52 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة ما يزيد على 500 عارض محلي وعالمي، ونخبة من كبار المتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم، إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات.

ويشكل الحدث منصة فريدة لزواره لاقتناء أروع القطع من الذهب والمجوهرات، والاطلاع على أحدث خطوط الموضة المعاصرة في عالم المجوهرات، في ظل اهتمام كبار المصممين وأهم أسواق المجوهرات العالمية على التواجد في المعرض والكشف عن تصاميمهم الحصرية لموسمي الخريف والشتاء قبل نهاية العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز