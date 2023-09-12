«أراضي عجمان» و«المال كابيتال ريت» يبحثان التعاون في الاستثمار العقاري

المصدر: (عجمان – وام)

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عقدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان اجتماعاً تنسيقياً مع مجلس إدارة صندوق «المال كابيتال ريت» التابع لشركة «المال كابيتال» وذلك في مقر الدائرة.

حضر الاجتماع، المهندس عمر بن عمير المهيري المدير العام لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان وحسين بن لوتاه رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وتم في الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، ولا سيما في مجال الاستثمار العقاري إضافة إلى آليات فتح آفاق سوق العقار أمام الشركات المالية.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري أن إمارة عجمان نجحت في ترسيخ مكانتها في الخريطة العقارية وأصبحت واحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وجهودها الحثيثة التي جعلت من عجمان مركزاً اقتصادياً واستثمارياً تنافسياً والخيار الأمثل لرواد الأعمال والمستثمرين.

وأضاف إن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تسعى باستمرار لفتح آفاق استثمارية جديدة وتعمل على تعزيز بيئة الأعمال بتبني مبادرات ومشروعات هادفة تدعم جميع فئات المستثمرين وتسهل أعمالهم، مؤكداً أهمية التعاون مع صندوق «المال كابيتال ريت» الذي يعد أول صندوق استثماري عقاري في سوق دبي المالي، كما يعد إضافة نوعية تدعم تطلعات الدائرة إلى توفير خيارات استثمارية وحلول مالية جديدة.

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