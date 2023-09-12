سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي

المصدر: دبي - محمد عباس

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بدأت أسواق الأسهم المحلية الأسبوع على مكاسب، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 17.5 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.515 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.533 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.844 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و688.75 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.4 مليار درهم توزعت بين 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي و292.4 مليون درهم في سوق دبي. وسجل السوقان إجمالي 18.4 ألف صفقة شملت 448.34 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 229.76 مليون سهم في سوق دبي و218.58 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثالثة على التوالي، بـ0.07 % إلى مستوى 4070.17 نقطة. وقاد سهما «اكتتاب القابضة» و«شعاع كابيتال» ارتفاعات 10 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 2.9 و1.9 % على التوالي، في حين واصل سهم «الإمارات دبي الوطني» تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 61 مليون درهم بختام جلسة أمس، مرتفعاً 0.9 % ليغلق السهم عند سعر 16.9 درهماً.

وشهد سوق دبي المالي، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «شعاع كابيتال»، ووفق بيانات سوق دبي، تم تنفيذ الصفقات على نحو 120 مليون سهم بقيمة تجاوزت 39.2 مليون درهم بسعر 0.327 درهم للسهم.

وعزز أداء سوق دبي المالي صعود أسهم «أمانات القابضة» 1.9 %، و«إعمار العقارية» 1.4%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.9 %، و«دبي الإسلامي» 0.36 %. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 56.7 مليون درهم بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 160.35 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 103.6 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بـ0.23 % إلى مستوى 9712.5 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 223.5 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 169.7 مليون درهم، ليغلق عند سعر 4.05 دراهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «هيلي القابضة» 13.2 %، و«الواحة كابيتال» 6.9 %، و«الجرافات البحرية» 4.9 %، «وطاقة» 4.4 %، و«أي دي سي كوربوريشن» 3.9 %.

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