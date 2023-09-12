«الإمارات دبي الوطني» يزيد تسهيلات إقراض «الصغيرة والمتوسطة» 34 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن زيادة تسهيلات الإقراض المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بـ34 % مقارنة بالعام الماضي. ويأتي ذلك تماشياً مع تركيز البنك على دعم هذا القطاع ودوره المهم في رفد الاقتصاد الوطني.

ويحرص بنك الإمارات دبي الوطني على دعم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تساهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم إدارة الخدمات المصرفية للأعمال لدى البنك بشكل كبير في تمويل هذه الشركات دعماً لاحتياجات رأس المال العامل لديها. كما قام البنك بفتح أكثر من سبعة آلاف حساب تجاري جديد لها مع باقات حسابات تتضمن مجموعة من المزايا والفوائد لأصحاب الأعمال وكياناتهم.

وترتكز العروض التي يقدمها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات على نموذج خدمة متميز، مما يتيح لجميع العملاء إمكانية الوصول المجاني إلى منصاته الرقمية، التي تعتبر الأفضل ضمن فئتها، المدعومة بالخدمات الاستشارية من خلال شبكة فروع متنامية عبر الممرات التجارية الرئيسية للإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يندرج تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني.

ويشرفنا أن يتم تكريمنا من قبل مجلة (ذا ديجيتال بانكر)، فهذا يدعم مكانتنا كمجموعة رائدة في القطاع المصرفي عبر المنطقة، كما يعكس جهودنا الحثيثة في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف: «يكمن نجاحنا الأكبر في استقطاب المزيد من العملاء، حيث أصبحت واحدة من كل أربع شركات صغيرة ومتوسطة في دولة الإمارات تتعامل الآن مع بنك الإمارات دبي الوطني، مما يدل على نجاح عروضنا وخدماتنا.

وبما أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يساهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الإماراتي، سنواصل تقديم المزيد من الأدوات المبتكرة التي تمكن رجال الأعمال والشركات على اختلاف أحجامهم من إدارة أعمالهم بنجاح».

وتتبنى الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني نهجاً شاملاً وقائماً على الحلول مع باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تمكن الشركات في دولة الإمارات من تحقيق النمو والازدهار - بدءاً من الحسابات ووصولاً إلى المعاملات، ومن التسهيلات إلى الاستثمار، ومن إدارة النقد إلى المدفوعات.

ويوفر النهج الفريد الذي يتبعه البنك للعملاء إمكانية الاختيار بين الخدمات المصرفية الرقمية المريحة أو زيارة مراكزه وفروعه المكرسة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة شخصياً.

ومن خلال مراكزه المخصصة، يوفر البنك لعملائه من هذه الشركات إمكانية الوصول بسهولة إلى الخدمات الاستشارية عبر مديري العلاقات المتمرسين بالإضافة إلى الخدمات الرقمية الحائزة على جوائز، بما في ذلك المنصة العالمية الرقمية لإدارة النقد «بيزنس أونلاين».

كما توفر الخدمات المصرفية للأعمال من بنك الإمارات دبي الوطني حلاً شاملاً ومتكاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، حيث تلبي جميع متطلبات أعمالهم من خلال توفير العديد من المنتجات والخدمات عبر الممرات التجارية الرئيسية للإمارات والسعودية ومصر، مما يجعله البنك المفضل للعملاء من هذه الشركات.

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