«إشراق» تبيع فندق «نوران مارينا» مقابل 133 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة «إشراق للاستثمار»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نجاحها في استكمال بيع فندق «نوران مارينا». وقد تم بيع الفندق مقابل 133 مليون درهم، بزيادة قدرها 45 % عن القيمة الدفترية.

وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة «إشراق للاستثمار»: «لا شك أن صفقة البيع المربحة لفندق «نوران مارينا»، ستفرح مساهمينا، كونها تمثل إنجازاً مهماً في استراتيجية الاستثمار التي وضعناها العام الماضي. حيث تعتبر هذه الصفقة خير دليل على سعينا المستمر لتحقيق القيمة لمساهمينا. وفيما لا نزال متفائلين بشأن القطاع، وتحديداً أصول عملنا، فإن عائدات هذه الصفقة ستفتح بلا شك آفاقاً جديدة أمام «إشراق»، ما يمكننا من توفير فرص غير مسبوقة لمجموعة أكبر من المستثمرين».

وأضاف: «لطالما اعتمدت «إشراق» نهجاً قائماً على اغتنام الفرص، وبتنا الآن في مرحلة تحقيق القيمة، حيث نجني الدخل من الأصول المُدارة بشكل جيد، والتي أثمرت عن زيادة كبيرة في رأس المال. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل التركيز على نهجنا الاستثماري القائم على خلق القيمة للمساهمين، مع عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر».

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