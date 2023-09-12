سوق دبي المالي يعلن المراجعة الربعية للمؤشر العام والإسلامي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن سوق دبي المالي المراجعة الدورية الربعية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم اعتباراً من الاثنين المقبل.

وتستند مؤشرات سوق دبي المالي بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، والمؤشرات القطاعية إلى أفضل الممارسات، الأمر الذي يوفر لكافة المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها. وتتولى شركة «أس آند بي داو جونز إنديسيز» العالمية مهمة «وكيل احتساب المؤشرات»، علماً أنه يتم احتسابها على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر مع إعادة موازنتها بصورة ربع سنوية تحت إشراف لجنة مُختصة مستقلة.

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