«أبوظبي الإسلامي» يطلق برنامج تمويل السيارات الكهربائية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، برنامج تمويل السيارات الكهربائية، تزامناً مع اليوم العالمي للسيارات الكهربائية. وتماشياً مع التزامه بتعزيز الاستدامة، ودعم أهداف صافي الانبعاثات الصفري في دولة الإمارات. ويقدم برنامج مصرف أبوظبي الإسلامي، معدل تمويل تنافسياً للغاية، يبلغ 1.79 %، وهو أدنى معدل تمويل من نوعه للسيارات الكهربائية الجديدة.

ويُمكّن مصرف أبوظبي الإسلامي متعامليه من اتخاذ خيارات صديقة للبيئة، بينما يلبي تفضيلاتهم المتنوعة في مجال السيارات. ويوفر برنامج «فولت»، معدلات تنافسية للمتعاملين، لتبنّي السيارات الكهربائية. كما لا يقتصر البرنامج على التمويل فقط، وإنما يؤكد التزام المصرف بالمسؤولية البيئية والاستدامة. ومن خلال اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي لتلبية احتياجاتهم التمويلية للسيارات، يمكن للمتعاملين أن يكونوا جزءاً من جهد أوسع للحد من انبعاثات الكربون، والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة.

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