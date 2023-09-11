تايجر تطلق «ليليوم» بتكلفة 250 مليون درهم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة تايجر العقارية إطلاق مشروع «ليليوم» العقاري بتكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم، ويقع المشروع الجديد في قرية مثلث جميرا في إمارة دبي.

ويتكون مبنى المشروع من 28 طابقاً ويضم عدد 263 وحدة سكنية، إلى جانب توفير مجموعة من الخدمات النوعية للراغبين في الإقامة مثل مسبح ومنطقة للعب الأطفال وناد رياضي ومضمار للمشي.

وتتنوع وحدات المشروع بين استديوهات و1 غرفة وصالة و2 غرفة وصالة، بمساحات متنوعة.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «تواصل شركة تايجر العقارية إطلاق المشاريع العقارية النوعية لتلبية الطلب المتواصل من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين، وأكبر دليل على ذلك نجاحنا في إطلاق وبيع العديد من المشاريع خلال الفترة السابقة مع الالتزام بتسليم الوحدات للمشترين والمستخدمين النهائيين حسب الجدول المحدد».

وأضاف الزعبي: «يسعدنا اليوم إطلاق مشروع «ليليوم» الجديد في قرية مثلث جميرا، حيث يتميز بتنوع وحداته السكنية وخدماته ومرافقه المتعددة التي تناسب الراغبين بالإقامة به، مع طرح الوحدات السكنية للبيع بأسعار تنافسية وطرق سداد ودفع مرنة، حيث نسعى لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والعقارية في إمارة دبي، مع توقعات نجاحنا باستقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين والمهتمين بالشراء والتملك».

وتابع بالقول: «من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية في مشروع «ليليوم» في 2023 والانتهاء منه وبدء تسليم الوحدات للمشترين في ديسمبر 2025».

وأوضح أن حرص شركة تايجر العقارية على تنفيذ مشاريعها النوعية بتشطيبات عالية الجودة والالتزام بمواعيد التسليم حسب الجدول المحدد قد عزز من ثقة المستثمرين والمشترين بالمشاريع التي تطلقها، الأمر الذي يسهم في بيعها خلال فترة زمنية قصيرة.

وذكر أن القطاع العقاري في إمارة دبي قد حقق نمواً متسارعاً من حيث عدد المشاريع التي يجري إطلاقها وحجم تداولات العقارات، ما جعل إمارة دبي الوجهة المفضلة للاستثمار العقاري إقليمياً وعالمياً، ومقصداً للباحثين عن الرفاهية ورغد العيش والإقامة.

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