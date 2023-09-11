صفقة أدنوك تقفز بسهم كوفيسترو الألمانية 4%

المصدر: برلين - (د ب أ)

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شهدت شركة كوفيسترو الألمانية لصناعة المواد الخام ارتفاع سعر سهمها بحوالي 4% اليوم الاثنين بعد إعلان نيتها الدخول في مفاوضات مفتوحة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» فيما يتعلق بعرض محتمل.

تأتي الخطوة بعدما عبرت أدنوك عن اهتمامها بكوفيسترو، وتردد أنها زادت سعر عرضها إلى حوالي 14 مليار يورو (15 مليار دولار).

ووفقاً لتقارير، كانت أدنوك قد عرضت مؤخراً 60 يورو لكل سهم من أسهم كوفيسترو، مقابل 55 يورو للسهم في يونيو.

وقال المدير التنفيذي للشركة الألمانية، ماركوس شتاينلمان، إن اهتمام أدنوك بالشركة يؤكد مركزها القوي كمصنع رئيسي لمواد البوليمر عالية الجودة، وكرائدة في التحول نحو الاقتصاد الدائري.

ويحفز الاقتصاد الدائري على التحكم بشكل أكبر في الموارد والإمكانات، ويستهدف تقليل الهدر في المواد الخام.

وفي بيانها، أعلنت كوفيسترو أنه إذا ما تم التوصل لاتفاق بين الأطراف بأي شكل وإذا كان يمكن تطبيقه، فهو أمر صريح سيعتمد على مسار المناقشات القادمة.

وخلال المفاوضات، سيتناول مجلس إدارة كوفيسترو بشكل خاص مسألة حماية التنفيذ الإضافي لاستراتيجية الشركة الموجهة نحو المستقبل والاستدامة، بما في ذلك بنود حوكمة الشركات المقابلة.

وقال شتايلمان إنه «بغض النظر عن المفاوضات مع أدنوك، سنظل مركزين بشكل تام على مواصلة العمل على استراتيجيتنا الناجحة (المستقبل المستدام) من أجل إطلاق العنان لكامل إمكانياتنا ومواصلة التحول نحو الاقتصاد الدائري».

وجرى تداول سهم كوفيسترو في ألمانيا عند 53.54 يورو بارتفاع نسبته 4%.

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