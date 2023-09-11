«مبادلة» تخصص مليار دولار لمنصة «بلو آول كريدت»

المصدر: نيويورك، أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، إبرامها شراكة استراتيجية مع «بلو آول كابيتال»؛ الشركة العالمية العاملة في مجال إدارة الأصول البديلة. وتلتزم مبادلة بموجب هذه الشراكة تخصيص مليار دولار لمنصة «بلو آول كريدت»، إذ سيتم التركيز في البداية على استراتيجية الإقراض التكنولوجي الخاصة بالشركة، والتي ستوفر حلولاً تمويلية لمجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا والبرمجيات.

وقال دوغ أوستروفر، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «بلو آول»: «فخورون بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة استثمار عالمية هي شركة مبادلة، إذ تؤكد هذه الشراكة إمكاناتنا في مجال تقديم خدمات الإقراض المباشر في قطاع التكنولوجيا، وقدرتنا على تقديم حلول متميزة تمكّن عملائنا من تحقيق أهدافهم الاستثمارية. ونحن نتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع مبادلة، وسنعمل معاً على تعزيز القيمة عبر استراتيجيات أعمالنا».

وقال فابريزيو بوكياردي، رئيس الاستثمارات الائتمانية في مبادلة: «يسرنا أن نتعاون مع شركة بلو آول، ويأتي هذا في إطار سعينا لتوسيع استراتيجيتنا للاستثمار الائتماني لتشمل الإقراض التكنولوجي. لقد أصبح الائتمان الخاص جزءاً مهماً من حلول التمويل المتاحة لدعم نمو الشركات، وهنالك طلب متزايد على التمويل من قبل شركات البرمجيات والتكنولوجيا الراسخة وعالية النمو، والتي تتمتع عادةً بمكانة رائدة في السوق، وقاعدة عملاء مرنة وخبرة راسخة، علاوة على قاعدة مالية قوية. وتتمتع بلو آول باعتبارها شركة رائدة في مجال الإقراض التكنولوجي، بمكانة جيدة تتيح لها الاستفادة من الفرص الحالية والمستقبلية في الأسواق، ونتطلع إلى العمل مع فريق عمل الشركة لتحقيق الفوائد الكبيرة المرجوة من هذه الشراكة».

يشار إلى أن وحدة الاستثمارات الائتمانية في مبادلة تستثمر منذ عام 2009 في فرص الدين الخاص، مع التركيز على الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة والشركات الكبرى، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات وفئات الأصول. وقد ركزّت الوحدة أعمالها في المقام الأول على أمريكا الشمالية وأوروبا، ولكن تم مؤخراً توسيع نطاق عملها لتشمل أسواق الائتمان سريعة النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز