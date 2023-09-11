غرفة تجارة دبي تعزز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود

المصدر: دبي - البيان

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شاركت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في لقاء تفاعلي موسع نظمه عدد من مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، وذلك في إطار جهودها الرامية لدعم مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، والترويج للإمارة كمركز تجاري عالمي تنافسي.

وشكل اللقاء، الذي يعتبر إحدى المبادرات الفعالة لمجالس الأعمال، أكبر فعالية للتواصل مع مجالس الأعمال في عام 2023، حيث جمع اللقاء أكثر من 20 مجلس أعمال، وما يزيد على 600 رجل وسيدة أعمال، متيحاً فرصة استثنائية أمام المشاركين لتوسيع شبكات علاقاتهم، وتبادل الأفكار، وبناء شراكات قيمة مع أقرانهم، وبحث فرص التعاون مع ممثلي الغرفة.

وأشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إلى أهمية هذه اللقاءات في توطيد أواصر التعاون مع مجالس الأعمال باعتبارهم مكوّناً أساسياً من مكونات مجتمع الأعمال، معتبراً أن الحوار هو الركيزة الأهم في الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد لوتاه الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص ممثلاً بمجموعات ومجالس الأعمال في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، معتبراً أن اللقاء يشكل منصة مثالية لبحث التعاون المشترك، وكيفية تنسيق الجهود وتوحيدها بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال.

ويتمثل دور غرفة تجارة دبي في تحسين وتسهيل ممارسة الأعمال في دبي مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وبناء جسر للتواصل بين مجتمع الأعمال والقطاع الحكومي انطلاقاً من دورها المحوري في رعاية ودعم مصالح مجتمع الأعمال. كما تساعد الغرفة أعضاءها على اتخاذ قرارات مستنيرة واستكشاف فرص الأعمال من خلال توفير معلومات السوق لهم وتسهيل وصولهم إلى الخبرات المطلوبة.

ويعتبر هذا اللقاء جزءاً من مبادرة نوعية أطلقتها مجالس الأعمال لتنظيم لقاءات موسعة بشكلٍ فصلي لتعزيز الحوارات والنقاشات فيما بينها، وتنسيق الجهود مع المجالس الأخرى لخدمة مصالحها وأهدافها المشتركة.

وتوفر مجالس الأعمال منصات بالغة الأهمية للشركات داخل دولة الإمارات وخارجها للتواصل والتعاون وبناء الشراكات وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم. وتعمل غرفة تجارة دبي حالياً على توسيع عدد مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، في خطوة من شأنها ترسيخ جهود دعم الأعضاء في الأسواق الخارجية، وتوحيد صوت مجالس الأعمال لما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.

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