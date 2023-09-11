مجموعة الإمارات تتيح فرصاً لقادة المستقبل بالتعاون مع «مايكروسوفت»

المصدر: دبي - البيان

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تعاونت مجموعة الإمارات ومايكروسوفت لتدريب وتوجيه وإعداد المواطنين الإماراتيين ذوي الإمكانات العالية ليصبحوا قادة المستقبل.

وجرى تصميم برنامج حول دورات مايكروسوفت التكنولوجية، بما في ذلك التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي لقيادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية والقيادية. وتتمثل الرؤية المشتركة في تثقيف وإلهام قادة المستقبل في مجموعة الإمارات، وكذلك وضع خارطة طريق وظيفية واضحة تعتمد على إحداث تحول في أعمالهم وثقافتهم.

ويتضمن البرنامج أكثر من 120 ساعة من ورش العمل داخل الفصول الدراسية وسط بيئة مختلطة، مدعوماً بتوجيهات فريق قيادة مايكروسوفت في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فرص أمام المشاركين للالتقاء بكبار القادة والتعلم منهم في المقر الرئيسي لشركة مايكروسوفت في ريدموند، بالولايات المتحدة الأميركية.

فرص

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «نقدر عالياً تعاوننا التاريخي مع مايكروسوفت، ويسعدنا أن نوسعه ليشمل توفير فرصٍ أمام قادتنا المستقبليين لتطوير حياتهم المهنية واكتساب معرفة أوسع. كما نعتز برؤيتنا المشتركة التي تتمحور حول تطوير وتمكين موظفينا من أجل مستقبل أفضل، والاعتماد على إمكاناتهم ومساهمتهم في إفادة أعمالنا ومجتمعاتنا. وما هذه المبادرة الجديدة سوى خطوة أولى، ونحن نتطلع إلى تعزيز تعاوننا لدعم استراتيجيتنا للتوطين».

وقال نعيم يزبك مدير عام «مايكروسوفت الإمارات»: «إن الوتيرة السريعة للتحول الرقمي عبر الصناعات الرئيسية، مثل قطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة، تعني أن من المهم أكثر من أي وقت مضى قيام المهنيين الشبان بصقل مهاراتهم الرقمية التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في المستقبل. نحن متحمسون للتعاون مع مجموعة الإمارات في هذا البرنامج الجديد لتمكين وتسليح الجيل الجديد من قادة الإمارات بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها لمواجهة التحديات وابتكار الحلول التي تدفع التميز في الأعمال. ومن شأن هذا التعاون مع مجموعة الإمارات أن يدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، فضلاً عن دعم خطط دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز دولي لمواهب المستقبل».

تطوير

وأطلقت مجموعة الإمارات مؤخراً برنامجها لتسريع تطوير المواهب الوطنية، الذي يتضمن أربع ركائز أساسية، وذلك في إطار استراتيجيتها للتوطين «رحلتي». ويقدم برنامج Take-off Internship لطلبة مختارين من أفضل الجامعات العالمية تدريباً داخلياً لمدة تصل إلى 12 شهراً. ويقدم برنامج منحة البكالوريوس الدولية منحة أكاديمية كاملة لطلبة المدارس الثانوية المتفوقين في جامعات كبرى بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. أما برنامج الخريجين Fly High Graduate، فهو مخصص لخريجي الجامعات المحلية والعالمية المتفوقين، بينما يقدم برنامج منح الماجستير منحاً دراسية بدوام كامل لموظفي المجموعة المقبولين في برامج الماجستير بأفضل الجامعات.

وبالإضافة إلى برنامج التسريع، تقدم مجموعة الإمارات سلسلة من فرص التطوير الأخرى، مثل التدريب على القيادة والمهارات، والتناوب الداخلي، والمنح الدراسية، والتدريب الداخلي، والدورات المصممة لتمكين المرأة. ويواصل الفريق مراجعة وتقديم مبادرات جديدة لجذب المواطنين الإماراتيين الموهوبين وتطويرهم والاحتفاظ بهم وجعل مجموعة الإمارات جهة العمل المفضلة.

وتواصل مايكروسوفت الإمارات، من خلال برنامجها التدريبي الداخلي «طموح»، دعم الأهداف الاستراتيجية للتوطين وتعزيز فرص التوظيف أمام الإماراتيين من خلال تزويدهم بالمهارات المعتمدة عالمياً، وتزويد الطلبة والخريجين والباحثين عن عمل بفرص الشروع في رحلة التطوير المهني، التي تتضمن التدريب وشهادة مايكروسوفت واكتساب الخبرة أثناء العمل.

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