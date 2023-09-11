مليارا درهم قيمة تداولات عقارات الشارقة في أغسطس

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 2 مليار درهم، خلال شهر أغسطس 2023، وذلك من خلال 3264 معاملة. وبلغ حجم المساحات المتداولة في معاملات البيع 5.1 ملايين قدم مربع، وذلك حسب ما كشفه التقرير الشهري لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

ويشهد القطاع العقاري شهرياً، نمواً مستمراً بفضل الرعاية المتواصلة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الشارقة في دعم القطاع العقاري.

تصنيف المعاملات

أظهرت إحصائية الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أغسطس، وصلت إلى 3264 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 781 معاملة بنسبة 24% من عدد المعاملات الكلي، وبلغ عدد معاملات الرهن 308 معاملات بنسبة 9.4% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية وصلت إلى 349 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 2175 معاملة ونسبتها 66.6%.

معاملات البيع

وجرت معاملات البيع في 105مناطق موزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة فيها 5.1 مليون قدم مربع، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 262 أرض فضاء، وبلغت معاملات الأراضي المبنية 228 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 291 معاملة من إجمالي المعاملات.

وتصدرت مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 168 معاملة، تلتها منطقة الخان بعدد 75 معاملة، ثم منطقة مزيرعة بـ 73 معاملة، ثم منطقة تلال بـ 61 معاملة بيع.

وبالنسبة للمناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول 156.5 مليون درهم، تلتها منطقة الرقعة الحمراء بـ76.5 مليون درهم، وحققت منطقة الصجعة الصناعية حجم تداول بلغ 56 مليون درهم، ومنطقة تلال 53.6 مليونا.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على منطقتي المدينة القاسمية بـ 14 معاملة، والبليدة بـ 6 معاملات. ومن حيث قيمة التداول، شهدت منطقة البليدة تداولات وصلت قيمتها إلى 11.9 مليون درهم، وتلتها منطقة المدينة القاسمية بحجم تداول 8.8 ملايين درهم.

وفي خورفكان تصدرت منطقة «حياوة 4» كأعلى منطقة تداول بـ 5 معاملات وصلت قيمتها إلى 2.6 مليون درهم. وفي كلباء، حققت منطقة «صناعية كلباء» أعلى عدد معاملات بيع وذلك بـ6 معاملات، بينما جاءت منطقة «الساف» أعلى منطقة من حيث حجم التداول بقيمة بلغت 1.5 مليون درهم.

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