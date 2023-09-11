سوق دبي يشهد صفقة كبيرة على «شعاع كابيتال» بقيمة 39.2 مليون درهم

المصدر: دبي- محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة شعاع كابيتال.

ووفق بيانات سوق دبي، تم تنفيذ الصفقات على نحو 120 مليون سهم بقيمة تجاوزت 39.2 مليون درهم بسعر 0.327 درهم للسهم.

وارتفع سهم الشركة خلال الجلسة بنسبة 2.75% عند مستوى 0.373 درهم.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز