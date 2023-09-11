9.8 ملايين زائر لدبي خلال 7 أشهر بنمو 21.3%

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كوجهة مفضل للسياح الدوليين، مع استقبالها أكثر من 9.83 ملايين زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، بنمو 21.3 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي سجلت فيه دبي وصول 8.1 مليون زائر، وبزيادة أكثر من 250 ألف زائر مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة واصلت فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابته حيث وصل معدل اشغال الغرف الفندقية الى 76% في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، مقارنة مع متوسط اشغال 72% خلال نفس الفترة من العام الماضي، و74% متوسط اشغال خلال الفترة المقابلة من العام 2019.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 23.85 مليون ليلة مبيت خلال أول 7 أشهر من 2023 مقابل 21.13 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 13% مقارنة مع العام 2022، كما أنها تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، مرتفعة بنسبة 32% مقارنة مع 18.09 مليون ليلة مبيت في 2019.

وكشف التقرير الشهر ي ان متوسط إقامة الزائر خلال الفترة بين يناير ويوليو 2023 نحو 3.8 ليلة فندقية مقابل 3.4 ليلة في الفترة ذاتها من العام 2019.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 508 درهماً مقارنة بـ 538 درهم في الفترة ذاتها من 2022، ووصل متوسط العائد من الغرف المحجوزة الى 388 مقابل 386 درهماً في 2022، و313 درهما خلال نفس الفترة من العام 2019.

الطاقة الاستيعابية

وارتفعت الطاقة الاستيعابية لفنادق دبي، مع استمرار الافتتاحات الفندقية الجديدة، حيث بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي، 148.7 ألف غرفة فندقية، بنمو 5% مقارنة مع 141 ألف غرفة فندقية في الفترة المقابلة من 2022. وزاد عدد المنشآت الفندقية بنسبة 5% إلى 813منشأة فندقية بنهاية يوليو 2023، مقابل 774 منشأة في نهاية يوليو 2022.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 189 منشأة.

كما استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 29.5 ألف غرفة فندقية ضمن 275 منشأة فندقية وبلغ عدد الشقق الفندقية الفخمة 13.1 ألف شقة ضمن 82 منشأة، لتستحوذ بذلك على 9% من حجم السوق الفندقية، في حين استحوذت الشقق الفندقية المتوسطة على نحو 8% من حجم السوق بنحو 12.4 ألف شقة ضمن 111 منشاة.

الأسواق

وتصدرت الهند قائمة أكبر الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي منذ بداية العام حتى يوليو 2023، مسجلة أكثر من 1.415 مليون زائر بنمو 45% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، تلتها روسيا بنحو 673 ألف زائر بنمو 93%، ثم السعودية بنحو 665 ألف زائر، والمملكة المتحدة بنحو 637 ألف زائر بنمو 12%، ثم جاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بنحو 605 الاف زائر، والولايات المتحدة في المركز السادس، بنحو 424 آلاف زائر بنمو 37%، ثم المانيا بنحو 348 ألف زائر بنمو 52%.

وتصدرت الصين من حيث نسبة نمو عدد الزوار القادمين الى دبي والتي وصلت الى 311% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتسجل 328 ألف زائر مقابل 80 ألف زائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، ثم إيران في المركز التاسع بنحو 224 ألف زائر، ثم إسرائيل في المركز العاشر بنحو 209 الاف زائر.

المناطق

وأظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 19% من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي، يليها منطقة جنوب اسيا بنحو 18% من اجمالي عدد الزوار، ثم استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة 16% من مجمل الزوار القادمين الى دبي، و14% من منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية و13 % من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، و8% من دول شمال وجنوب شرق آسيا، وصلت حصة الزوار القادمين من الامريكيتين 7%، و4% من أفريقيا بينما ومن القارة الأسترالية 2% من مجمل عدد زوار دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز