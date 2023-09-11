ساعة (Alpine Eagle 41 XPS) مصنوعة من معدن لوسنت ستيل موديل جديد مزود بمؤشر مصغّر للثواني

المصدر: البيان

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قدمت دار شوبارد السويسرية من خلال ساعات (Alpine Eagle) مجموعة ساعات عصرية بطابع رياضي أنيق تتميز بتصميم بسيط وآليات متطورة. فبعد حركة الكرونوغراف بآلية (flyback) الارتجاعية لتخميد الارتداد، والعيار ذو التواتر العالي، والتوربيون المحلّق، توسّع مجموعة (Alpine Eagle) من نطاق تقنياتها لتشمل موديلاً جديداً فائق النحافة ومزود بمؤشر مصغّر للثواني. ومن جهتها تميزت حركة (L.U.C 96.40-L) بسماكة لا تتعدى 3,30 ملم، لتكون إحدى الإنجازات التي حققها حرفيو صناعة الساعات في معمل شوبارد. وبفضل الخصائص المتطورة لهذه الحركة تعمل ساعة (Alpine Eagle 41 XPS) بدقة مصادقة بشهادة الكرونومتر، وتضمن للساعة احتياطي طاقة لمدة 65 ساعة بفضل تكنولوجيا شوبارد (Chopard Twin). وتتميز ساعة (Alpine Eagle 41 XPS) أيضاً بعلبة قياس قطرها 41 ملم مع سوار مدمج فيها مصنوعة بالكامل ضمن ورشات الدار من معدن لوسنت ستيل باعتباره سبيكة معدنية استثنائية وفائقة المقاومة وذات بريق رائع، حيث تتكون هذه السبيكة بنسبة 80% من معادن معاد تدويرها. وبفضل أبعادها المثالية وميناها ذو السطح المتعرج بلون (Monte Rosa Pink) كلون جبل "مونتي روزا" في سويسرا، تتميز هذه الساعة بلمسة من الأناقة الرفيعة لا يمكن للعين أن تخطأها، بينما تعكس لمساتها النهائية أرفع معايير صناعة الساعات الفاخرة والتي اكتسبت بفضلها علامة "دمغة جنيف" للجودة.

استوحيت مجموعة (Alpine Eagle) من موديل إحدى ساعات شوبارد التاريخية التي أعيد تأويلها على يد ثلاثة أجيال من رجال عائلة شوفوليه، مما ساهم في إثرائها طوال تلك الفترة بابتكارات جديدة منذ إطلاقها للمرة الأولى. كان آخر تلك الإبتكارات حركة مميزة طورت في ظل خبرة ورشات معمل شوبارد المتنامية بإطراد في صناعة الساعات منذ تأسيسه في عام 1996، ويشهد اليوم استخدام حركة مبتكرة ضمن مجموعة (Alpine Eagle) مثل عيار (L.U.C 96.40-L) الذي يضم مؤشراً مصغراً للثواني على مدى تنامي الخبرة التي بلغها المعمل. وقد حظي العرض المصغّر للثواني الذي أدخل على المجموعة للمرة الأولى في عام 2022 من خلال ساعة (Alpine Eagle Flying Tourbillon) بتقدير كبير بين عشاق الساعات. تجسد آلية هذه الحركة بدورها الجذور العريقة لهذه المجموعة في مجال صناعة الساعات نظراً لما تضمه من ساعات تعمل بآليات حركة مصنوعة ضمن ورشات معمل شوبارد ومصادق على دقتها بشهادة الكرونومتر، ومزخرفة بدقة ومزودة بأهم ابتكارات المعمل مثل دولاب تعبئة الطاقة الذهبي المتناهي الصغر وتكنولوجيا شوبارد (Chopard Twin) لتخزين الطاقة بسعة مضاعفة في برميلين. وبذلك ينظم معمل شوبارد من خلال ساعة (Alpine Eagle 41 XPS) لقاء يجمع بين أفضل آليات حركة شوبارد وبين الأناقة الرياضية لمجموعة (Alpine Eagle).

حركة ذات دقة معتمدة

تتجلى السمة الرئيسية التي يمكن تمييزها من النظرة الأولى في آلية الحركة (L.U.C 96.40-L) في نحافتها الفائقة بسماكة لا تتعدى 3.30 ملم؛ حيث جاءت هذه الحركة وليدة تطوير أول عيار يصنعه معمل شوبارد متمثلاً في عيار (L.U.C 96.01-L) الذي تم تقديمه في عام 1997. ولتسهيل عملية ضبط الوقت بدقة، زود هذه العيار بوظيفة إيقاف الثواني، إلى جانب أداة تعديل شبيهة بعنق البجعة تتيح إجراء ضبط أكثر دقة للتواتر المتذبذب، وبالتالي ضبط معدل تواتر الساعة، من خلال المساعدة في تعديل طول النابض الشعري النشط. لتضفي بذلك أداة التعديل الشبيهة بعنق البجعة إلى جانب أهميتها التقنية ملمحاً جمالياً على آلية الحركة التي تشغل بدورها عرض مصغّر للثواني على مينا ثانوي. وفي هذا السياق، تم المصادقة على دقة هذه الحركة من الهيئة الرسمية السويسرية الرسمية للكرونومتر (COSC) لتمنحها علامة نقش "الكرونومتر" الظاهرة على مينا الساعة تحت شعار شوبارد. وبهذا الصدد، يشكّل هذا الحرص البالغ على دقة الحركة جزء لا يتجزأ من هوية صناعة الساعات السويسرية، ويكمن في صميم الفلسفة التي يتبناها كارل-فريدريك شوفوليه، الرئيس المشارك لدار شوبارد، والتي توجه كامل العملية الإبداعية لمعمل شوبارد.

وبفضل خزانين (أسطوانتين) متراصّين لتخزين الطاقة مبنيين على تكنولوجيا (Chopard Twin)، تضمن الحركة إمداداً من مخزون احتياطي الطاقة يصل حتى 65 ساعة، في حين تتم تعبئة الطاقة بأسلوب أوتوماتيكي من خلال دولاب تعبئة لامركزي متناهي الصغر مصنوع من الذهب عيار 22 قيراط تساهم نحافته بدورها في نحافة آلية الحركة ككل. وعلى صعيد آخر، تولى حرفيو الدار المهرة تزيين كل مكون من مكونات الحركة بزخارف "كوت دو جنيف" مستحضرين بذلك الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التي يُعنى بها معمل شوبارد ليصوغ إبداعات عاطفية نفيسة، حيث زينت جسور الحركة بزخارف "كوت دو جنيف" بينما حظيت كافة مكونات الحركة الأخرى بلمسات نهائية تتوافق مع معايير علامة "دمغة جنيف" للجودة المميزة.

لمسات جمالية راقية

ساهمت نحافة آلية الحركة في تحسين أبعاد وقياسات ساعة (Alpine Eagle 41 XPS)، لاسيما أن سماكة العلبة لا تتعدى 8 ملم فقط، في حين شذّبت جوانب الساعة وإطار زجاجها مقارنة مع الموديل الكلاسيكي لساعة (Alpine Eagle) فتجلت النتيجة في توسيع قياس قطر المينا، فلطالما كانت هذه النسب المتوازنة سمة مميزة للمجموعة لذلك تشبع مظهر هذه الساعة بطابع الأناقة الراقية.

استوحيت مجموعة (Alpine Eagle) من الطبيعة وما تنطوي عليه من قوة، لتعكس بجلاء إبداع شوبارد ورؤيتها المتبصرة. ويحافظ موديل ساعة (Alpine Eagle 41 XPS) على هذه القيم الجمالية المميزة للمجموعة والمتمثلة في: علبة دائرية ذات جوانب منمقة، وتاج منقوش بزهرة البوصلة، وإطار لزجاج الساعة مثبت عند نقاط مماسه بثماني براغي وظيفية، وميناء مطعّج يتميز بألوانه العميقة ومؤشراته المضيئة، دون أغفال ذكر سوار الساعة المعدني الذي يوفر أقصى درجات الراحة لمعصم اليد.

معدن لوسنت ستيل: سبيكة معدنية مبتكرة

تستعرض ساعة (Alpine Eagle 41 XPS) التزام شوبارد باستخدام المواد الخام التي تجمع بين جودة الأداء والنهج المسؤول، فقط صنعت من معدن لوسنت ستيل باعتباره سبيكة مبتكرة تتكون بنسبة 80% من معادن معاد تدويرها، طورتها شوبارد كي تتميز بخصائصها المضادة للحساسية وبريقها الفريد ومتانتها التي لا تضاهى وذلك من خلال عملية إعادة صهر فائقة الدقة.

مينا بلون وردي "مونتي روزا" (Monte Rosa Pink) غير مسبوق

صنع مينا الساعة من قرص من النحاس ذو سطح مدموغ بتعريجات تشع من مركزه مستوحاة من قزحية عين النسر. وتطوف فوقه عقارب ذهبية معالجة بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X) باعتبارها أكثر سطوعاً من مادة (LumiNova) التقليدية وأكثر مقاومة للزمن. ويظهر لأول مرة لون جديد على مينا هذا الموديل الجديد لينضم إلى طيف الألوان السابقة المستخدمة في مينا ساعات المجموعة متضمنة: الأزرق أليتش، والرمادي "برنينا"، والوردي "بينك دون". فقد استوحي اللون الوردي الجديد بلون (Monte Rosa Pink) كلون جبل "مونتي روزا" من لوحة الألوان الطبيعية التي تشكل جمال المناظر الطبيعية في جبال الألب. وبلا ريب ستستهوي هذه الدرجة الجديدة من اللون الوردي عشاق جمع الساعات هواة اقتناءها، لاسيما أنه يستحضر الوميض الوردي الذي سميت تيمنا به ثاني أعلى سلسلة جبال في جبال الألب والتي تضم قمة "دوفورسبيتز" (Dufourspitze) باعتبارها أعلى قمة جبلية في جبال الألب السويسرية.

دمغة جنيف للجودة: ضمان الحرفية الرفيعة

بفضل عملية الإنتاج المتكاملة المراحل ضمن معمل شوبارد، تمكنت الدار من صنع وتجميع كافة مكونات مجموعة ساعات (Alpine Eagle) ضمن ورشاتها المتخصصة، بدءاً من حركة الساعة وصولاً إلى علبتها وسوارها. وبفضل ذلك يصادق على الساعة بأكملها بعلامة "دمغة جنيف" للجودة المميزة التي تضمن جودة لا تشوبها شائبة وأداء سلساً للساعات التي يتم تجميعها في مقاطعة جنيف. فعلى الوجه الخلفي للساعة تظهر "دمغة جنيف" للجودة على الجسر الرئيسي للحركة، وتمثل الدمغة شعار النبالة لمدينة جنيف متمثلاً في مفتاح ذهبي ونسر؛ ومن اللافت أن رمز النسر يستحضر أيضاً مصدر الإلهام الأصلي لمجموعة (Alpine Eagle). علماً أن ساعة (Alpine Eagle 41 XPS) هي الساعة الثانية في المجموعة بعد ساعة (Alpine Eagle Flying Tourbillon) التي تحظى بتقدير علامة التميز المرموقة المتمثلة في "دمغة جنيف" للجودة المميزة.

المواصفات التقنية

ساعة (Alpine Eagle 41 XPS)

مصنوعة معدن لوسنت ستيل

العلبة:

هيكل مصنوع من معدن لوسنت ستيل

إجمالي القطر 41,00 ملم

السماكة 8 ملم

مقاومة الماء 100 متر

تاج من مصنوع من معدن لوسنت ستيل منقوش بزهرة البوصلة 6,65 ملم

تشطيبات عامودية لامعة على جوانب العلبة مع حواف مشطوفة

إطار مصنوع من معدن لوسنت ستيل لزجاج الساعة مثبت عند نقاط مماسه بثمان براغي

زجاج كريستالي مضاد للانعكاسات

غطاء خلفي للعلبة يظهر آلية الحركة من خلال زجاج كريستالي مضاد للانعكاسات

آلية الحركة:

ميكانيكية أوتوماتيكية التعبئة L.U.C 96.40-L

تعبئة بالطاقة بواسطة دولاب متناهي الصغر منقوش ومصنوع من الذهب الأصفر عيار 22 قيراط

عدد مكونات الحركة 176

إجمالي القطر 27,40 ملم

السماكة 3,30 ملم

عدد الأحجار الكريمة 29

التواتر 28,800 ذبذبة في الساعة (4 هرتز)

احتياطي الطاقة 65 ساعة

تضم الحركة برميلين لتخزين الطاقة بتكنولوجيا (Chopard Twin)

جسور مزينة بزخارف "كوت دو جنيف"

توازن مستدير

أداة تعديل شبيهة بعنق البجعة

نابض توازن بمنحنى فيليبس عند طرفه الخارجي

شهادة "كرونومتر" من الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر (COSC)

علامة "دمغة جنيف" للجودة المميزة

الميناء والعقارب

ميناء مطلي بلون (Monte Rosa Pink) كلون جبل "مونتي روزا" بأسلوب التفاعل الكهروكيميائي (galvanic)، ومصنوع من النحاس المدموغ بتطعيجات تشع من مركزه مستوحاة من قزحية عين النسر.

ترقيمات ومشيرات للساعات مصنوعة من الذهب الأبيض ومعالجة بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X)

عقارب للساعات والدقائق بنمط "باتون" مصنوعة من الذهب الأبيض ومعالجة بمادة الاضاءة الفائقة (Super-LumiNova) من الدرجة (1X)

عقرب صغير بنمط "باتون" لعرض الثواني المصغّر مصنوع من الذهب الأبيض ومعالج بطلاء أبيض

تدريجات باللون الأسود

الوظائف والعرض:

عرض مركزي للساعات والدقائق

عرض مصغّر للثواني عند الساعة 6

وظيفة إيقاف الثواني

السوار والمشبك:

سوار مصنوع بشكل مستدق من معدن لوسنت ستيل مع جوانب ووصلات عريضة مصقولة بتشطيبات عامودية، مع وصلات مركزية لامعة.

مشبك بطوية ثلاثية مصنوع من معدن لوسنت ستيل ومزود بأزرار أمان ضاغطة

الرقم المرجعي 3001-298623- ساعة مصنوعة من معدن لوسنت ستيل مع ميناء بلون وردي (Monte Rosa Pink)

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