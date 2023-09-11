«آرتشي» تختار دبي لإطلاق أعمالها عالميًا

المصدر: دبي - البيان

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اختارت «آرتشي»، شريك تسريع نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة، دبي كأول سوق لانطلاقتها العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي آرتشي للتعريف بنموذجها المبتكر والجديد لتسريع نمو الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية «فينتك» سريع النمو في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تهدف فيه الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات بمضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى أكثر من 20 ٪ بحلول عام 2031، وأن تصبح مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة

وعلى مستوى العالم. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني ستتخطى حاجز الـ 140 مليار دولار بحلول عام 2031 بالمقارنة مع نحو 38 مليار دولار حاليا.

ومن المقرر أن تلعب المنطقة دوراً أكبر في مشهد التكنولوجيا المالية العالمي، مع استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال وجذب أفضل الكفاءات الرقمية في العالم. وفي الآونة الأخيرة تضاعف نشاط تمويل شركات التكنولوجيا المالية التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان مقرًا لها بأكثر من أربعة أضعاف، من حوالي 200 مليون دولار في عام 2020 إلى حوالي 885 مليون دولار في عام 2022.

وتعتبر الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي جزءًا أساسيًا من طموح «آرتشي» بعقد الشراكات مع بعض أكثر التقنيات المالية ابتكارًا في العالم على المدى الطويل. حيث يمتلك فريق «آرتشي» المعرفة والخبرة والتجربة اللازمة لتوسيع النشاط التجاري لشركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، وهي تطمح لتدعيم المنظومة التقنية في الإمارات وضمان إطلاقها الناجح في السوق، ودفعها من المراحل المبكرة إلى مرحلة «النمو الفائق».

لقاء قادة القطاع

وسيستضيف فريق «أرتشي» أول حدث تعريفي للشركة في مركز دبي المالي العالمي يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري بالشراكة مع «بنك ويو» و«ليجال إنترو». وتدعو «آرتشي» رواد التكنولوجيا المالية للحضور ولقاء قادة القطاع والمستثمرين من جميع أنحاء منظومة التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتعرف من فريق «آرتشي» العالمي على الفرص والتحديات التي تواجه عمليات توسيع نطاق التكنولوجيا المالية، والحلول العملية لدخول مرحلة النمو الفائق.

ومن خلال نموذجها المبتكر، تستثمر «أرتشي» رأس مالها الفكري وخبراتها إلى جانب شبكتها الواسعة في شركات ناشئة مختارة مقابل حصة من الأسهم. ويُعد هذا النهج حافزًا رئيسيًا لتحقيق التميز في مجال التكنولوجيا المالية، فهو مصمم لضمان تفعيل شراكة حقيقية مع مراعاة المصالح وتحقيق أقصى عائد من جهود دفع النجاح.

جذب أفضل الكفاءات

وقال ستيف برينين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آرتشي: «تواصل دولة الإمارات طموحها بأن تكون واحدة من أفضل مراكز الخدمات المالية الرائدة في المنطقة والعالم، حيث تتمتع بالتنظيم العالي والفكر المستقبلي. ومن المقرر أن تكون الإمارات جزءًا بارزًا من مشهد التكنولوجيا المالية العالمي، حيث نجحت في جذب بعض من أفضل الكفاءات والمستثمرين العالميين. لذا تطمح آرتشي بلعب دورها في دعم تحقيق هذه الطموحات. يسعدنا التواجد هنا، ونحن متحمسون للبدء في إطلاق إمكانات النمو الفائق للمؤسسين والمنطقة ككل».

وتضم «آرتشي» واحدة من أقوى فرق توسيع الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية عالميًا، وذلك بقيادة أنتوني طومسون، الشريك المؤسس والرئيس السابق لبنك «أتوم» و«مترو بنك» في المملكة المتحدة، والبنك الرقمي 86400 في أستراليا، وهو يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة «ويو بنك» في الإمارات.

كما يضم الفريق ستيف برينين، الرائد العالمي في مجال التكنولوجيا المالية، والذي شغل مناصب عليا في تطبيقات شهيرة مثل (Uber، PayPal، eBay). إلى جانب مع زملائه المؤسسين تومي ميرميلشتاين، وريتشارد ماكاندلس. وسيقدم كل من فواز الزعبي (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رأس المال الاستثماري العالمية سيليكون باديا) وبول بيستر (رئيس بنك تانديم) خبراتهم كرؤساء غير تنفيذيين.

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