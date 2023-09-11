دبي الجنوب تطلق منصة لربط العمليات اللوجستية للشركات بتقنية البلوك تشين

المصدر: البيان

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أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن استكمال نظام ربط العمليات اللوجستية للشركات بتقنية البلوك تشين بالشراكة مع جمارك دبي، لتكون بذلك أول منطقة حرة في دبي تحقق هذا الإنجاز. وتم تنفيذ هذه المبادرة في إطار التزام دبي الجنوب بأهداف استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمنصة لوجستية عالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية.

ومن شأن التكامل مع نظام الإقرار الجمركي أن يعزز عمليات التجارة الإلكترونية بشكل كبير، ليسهم في خفض الوقت والتكاليف، وذلك من خلال توفير الإقرارات بطريقة مؤتمتة، فضلاً عن تبسيط تتبع الطلبات ومعالجتها، ليؤدي هذا التكامل في نهاية المطاف إلى نظام أبسط وأكثر كفاءة. وتساعد العمليات الآلية على تعزيز الكفاءة، بينما تعمل طريقة ختم البوابة الجديدة للدخول والخروج على تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات.

وأصبحت "آر إتش إس لوجيستيكس"، وهي شركة إماراتية ذات خبرة تجارية قوية في توفير مجموعة كاملة من الحلول اللوجستية وسلسلة التوريد، و "فيرست كراي"، المتجر الإلكتروني الرائد في الإمارات لمنتجات الأطفال، أول شركتين في المنطقة اللوجستية تنضمان لنظام البلوك تشين في عملياتهما، ويتوقع انضمام المزيد من الشركات في المنطقة الحرة بدبي الجنوب.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: "يتمثل هدفنا في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب في التوافق مع المبادرات الحكومية. لقد تم إطلاق "إي.زي.دبي"، المنطقة المتخصصة للتجارة الإلكترونية، من أجل تعزيز استراتيجية التجارة الإلكترونية في دبي، واستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الإقليمية والدولية. وتعتبر هذه الخطوة الناجحة مع جمارك دبي بمثابة شهادة على التزامنا بتقديم حلول فعالة لعملائنا، على نحو يؤدي إلى شفافية سلسلة التوريد والتوثيق ومكافحة تقليد البضائع، وضمان أمن البيانات والخصوصية، وتمهيد الطريق لتخفيض الرسوم على حركة بضائع الترانزيت عبر المناطق الحرة. إننا نعرب عن امتناننا لجمارك دبي لدورها المحوري في تحقيق هذا المشروع، ونتوقع انضمام المزيد من الشركات في منطقتنا الحرة".

يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويركز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند تشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.

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