دبي تسجل مبيعات عقارية بـ 1.6 مليار درهم خلال ساعة

المصدر: دبي – البيان

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شهدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم منذ الساعة السابعة حتى الآن تسجيل 350 صفقة بيع عقارية بقيمة 1.6 مليار درهم، وتضمنت المبيعات المسجلة صباح اليوم صفقة بيع أرض في منطقة مرسى دبي بقيمة 623 مليون درهم تبلغ مساحتها 114399 قدم مربع.

واستحوذت الأراضي على النسبة الأكبر من المبيعات المسجلة صباح اليوم، حيث تم تسجيل 69 صفقة بيع لأراض بقيمة تجاوزت المليار درهم، بالإضافة إلى 50 صفقة بيع لمباني (فلل) بقيمة 143 مليون درهم، إلى جانب 231 صفقة بيع لشقق سكنية وفندقية ووحدات تجارية بقيمة 348 مليون درهم.

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